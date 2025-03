Prezydent Duda wezwał USA do przeniesienia broni jądrowej do Polski

W wywiadzie dla "Financial Times" prezydent Duda powiedział, że propozycja o rozmieszczeniu nad Wisłą broni jądrowej została przekazana wysłannikowi Donalda Trump Keithowi Kelloggowi. Współpracownik prezydenta USA przyjechał do Warszawy w lutym.

"Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 r., więc 26 lat później powinno nastąpić również przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste" – wyjaśnia polski prezydent w wywiadzie udzielonym "FT". "Myślę, że nie tylko nadszedł czas, ale byłoby bezpieczniej, gdyby ta broń już tu była" – powiedział.

Polski prezydent składał już podobną propozycję administracji Joe Bidena w 2022 roku, wtedy jednak została odrzucona. Amerykanie mieli się obawiać, że rozmieszczenie broni jądrowej w pobliżu granicy z Rosją mogłoby zostać uznane przez Kreml za wielkie zagrożenie.

Andrzej Duda zaznacza, że decyzja należy do nowej administracji Donalda Trumpa, ale "Rosja nawet się nie wahała, kiedy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś". "FT" przypomina, że Mińsk otrzymał głowice jądrowe w 2023 roku. Polski przywódca przypomina, że aktualnie zagrożona od wschodu przez Rosję Polska, na razie nie ma co liczyć na rozwinięcie własnego arsenału nuklearnego. "Aby mieć własny potencjał nuklearny, myślę, że zajęłoby to dekady" – wskazuje polityk w wywiadzie.

Sondaż: Czy Polska powinna mieć broń atomową?

Ankieterzy UCE Research zadali Polakom pytanie: "Czy, według Pana/Pani opinii, Polska powinna dysponować bronią atomową?". Ponad połowa respondentów – 52,9 proc. – uważa, że tak. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 20,8 proc. osób, a "raczej tak" 32,1 proc.

Przeciwnego zdania jest 27,9 proc. badanych Polaków ("zdecydowanie nie" – 11,2 proc., a "raczej nie" – 16,7 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma aż 19,2 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w lutym.

Czytaj też:

Kreml stawia żądania. Wyciekły kulisyCzytaj też:

"National Review" o celu końcowym wojny na Ukrainie