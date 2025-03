Trzaskowski: Nie doprowadźmy do tego, że zatęsknimy za Andrzejem Dudą

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta spotkał się w piątek z mieszkańcami Krakowa. Rafał Trzaskowski dużą część swojego wystąpienia poświęcił kwestiom bezpieczeństwa. – W tym świecie, który jest nieprzewidywalny, trzeba wzmacniać nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i trzeba robić absolutnie wszystko, żeby przekonywać administrację prezydenta Trumpa do zachowania przewidywalnego, tłumaczyć racje, przede wszystkim tłumaczyć to, że gdyby Putin, nie daj Boże, wygrałby tę wojnę, to że straci na tym i bezpieczeństwo Europy, ale również bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych – powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Z drugiej strony musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby wzmacniać nasze więzi z Unią Europejską i w Unii Europejskiej, żeby przekonywać naszych partnerów, że muszą na serio potraktować bezpieczeństwo i my to właśnie w tej chwili robimy – kontynuował.

"Nie chcę się teraz pastwić"

– Widzieliście państwo głosowanie nad rezolucją, która miała wzmocnić europejskie bezpieczeństwo. (...) Głosować przeciwko temu, żeby Tarcza Wschód była uznana za projekt europejski, to jest coś dla mnie absolutnie niezrozumiałego. I nie chcę się teraz pastwić tylko i wyłącznie nad PiS-em. Chcę tylko zapytać, czy rzeczywiście musi być tak, że w momencie kluczowym, kiedy powinniśmy być razem, PiS się w taki sposób zachowuje, że nie potrafi się unieść ponad swoje partykularne interesy, nie potrafi się unieść ponad potrzeby, bardzo zresztą źle interpretowane, potrzeby kampanii wyborczej i nie potrafi się kierować interesem państwa? – mówił Trzaskowski.

Parlament Europejski uchwalił w środę rezolucję w sprawie przyszłości europejskiej obronności. Znalazła się w niej poprawka zgłoszona przez delegacje PO i PSL w Europejskiej Partii Ludowej, uznająca Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Europosłowie PiS i Konfederacji poparli poprawkę, ale głosowali przeciwko całości rezolucji. Ich sprzeciw dotyczył możliwości odebrania Polsce kompetencji w zakresie obronności.

"Nie doprowadźmy do tego"

– Wiecie, że prezydent Andrzej Duda nie jest bohaterem mojej bajki, ale generalnie prezydent Andrzej Duda potrafi mówić jednym głosem w sprawach zasadniczych z premierem Donaldem Tuskiem. Nigdy nie myślałem, że to powiem, ale bardzo was proszę, nie doprowadźmy do tego, że zatęsknimy za Andrzejem Dudą – stwierdził kandydat KO na prezydenta.

– Ja bym wolał oczywiście, żeby prezydent Rzeczpospolitej, tak jak prezydent Francji, siedział po prostu na tym złotym fotelu razem z prezydentem Trumpem i spokojnie mu wykładał nasze racje, zamiast nerwowo spacerować po przedpokoju, wolałbym, ale generalnie rzecz biorąc, i tak bardzo dobrze, że prezydent Duda był w Waszyngtonie i że był w stanie przekazywać prezydentowi Trumpowi nasze racje. I nieważne, naprawdę nieważne, ile to spotkanie trwało. Ważne, że był tam i mówił głosem, który dla nas wszystkich jest istotny. Mówił o tym, żeby wspierać europejskie aspiracje Ukrainy, a co do tego była zgoda ponadpartyjna – dodał.

