Trzaskowski: Chodzę po ulicach Warszawy. Można mnie o coś zapytać i pochwalić albo zganić

Podczas wtorkowego spotkania w Pyrzycach Rafał Trzaskowski przekonywał, że jako dobry samorządowiec będzie w stanie także być godnym prezydentem kraju, który zadba o Polaków. Polska ma, według jego słów, "w sposób szczególny" potrzebować samorządności.

– Samorządowcy budują społeczności lokalne i są tym poziomem polityków, którzy są wam najlepiej znani, dlatego że chodzą po ulicach waszych miast, miasteczek, wsi i zawsze można ich o coś zapytać, zawsze można się podzielić z nimi swoimi troskami. I przede wszystkim dużo łatwiej ich rozliczyć, dlatego że prawdziwy samorządowiec zawsze znajdzie dla was czas i zawsze można go znaleźć w miejscu, za które odpowiada – powiedział.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił, że także jego często można spotkać na ulicach stolicy, kiedy rozmawia z mieszkańcami.

– Ja też chodzę po ulicach mojego miasta i bardzo często w metrze czy na ulicy można mnie po prostu zapytać i albo za coś pochwalić, albo za coś zganić. A nie ma nic lepszego i nic bardziej do pionu nie stawia, jak właśnie obywatele, którzy mają kontakt ze swoimi gospodarzami – powiedział.

Wsparcie dla samorządowców

Trzaskowski zadeklarował, że po jego zwycięstwie w wyborach Pałac Prezydencki będzie wspierał samorządowców. Obiecał również, że jako prezydent będzie walczył o jak najlepszą jakość usług publicznych.

– Nieważne, czy ktoś jest z dużego miasta, czy z mniejszego miasteczka, na końcu rozmawiamy jako samorządowcy bardzo często o dokładnie tych samych kwestiach. Tak naprawdę o usługach publicznych: o komunikacji miejskiej, o zagospodarowaniu odpadów, o zazielenianiu naszych miast i miasteczek – wskazał.

– Gwarantuję wam, że jako samorządowiec z krwi i kości na pewno będę walczył o to, żeby każdy, niezależnie od tego, czy jest ze Szczecina, czy z Pyrzyc, czy z innej miejscowości, większej, mniejszej, miał szansę na dokładnie takie same usługi publiczne na najwyższym możliwym poziomie. Żeby każde miasto i miasteczko mogło się rozwijać, o to będziemy walczyć – dodał.

