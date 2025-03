Trzaskowski: Musimy być silni, musimy to tłumaczyć Amerykanom

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wygłosił przemówienie podczas spotkania wyborczego w Mikołowie. Jednym z głównych tematów wystąpienia było bezpieczeństwo Polski w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej.

Trzaskowski: Tłumaczę to Amerykanom

– Każdy dyktator przygląda się dzisiaj temu, co się dzieje. Jeżeli ci, którzy źle życzą Polsce, źle życzą Unii Europejskiej, źle życzą Stanom Zjednoczonym, doszliby do wniosku, że Stany Zjednoczone są słabe, że Unia jest słaba, to źle się to dla nas wszystkich skończy. Musimy być silni, musimy Amerykanom to tłumaczyć. Tak jak ja to tłumaczę – mówił Trzaskowski. Dodał, że dotyczy to zarówno polityków Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej.

– Rosja jest agresorem, a Ukraina jest ofiarą agresji. Putin jest dyktatorem, a Zełenski legalnie wybranym prezydentem. To są kwestie, co do których nie ma miejsca na różnice zdań – zaznaczył prezydent Warszawy. Jego zdaniem tylko Stany Zjednoczone i Unia Europejska działające razem "mogą być potęgą".

Tusk ogłasza szkolenia wojskowe dla mężczyzn

Premier Donald Tusk poinformował w piątek w Sejmie, że trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. – Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń – powiedział szef rządu. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych jest model szwajcarski – oświadczył.

Zapowiedź ta wywołała falę komentarzy. Do sprawy odniósł się podczas wizyty w Bielsku-Białej kandydat KO na prezydenta. Rafał Trzaskowski ocenił, że szkolenia powinny być dostępne dla każdego, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. – Uważam, że takie kursy powinny być otwarte dla wszystkich, którzy chcą wziąć w nich udział, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Czasy są niespokojne – powiedział. Włodarz Warszawy dodał, że jeśli ktoś chce się szkolić, to państwo powinno mu to umożliwić.

Wiceszef PO podkreślał, że "szkolenia powinny odbywać się w bardzo różnych formatach: weekendowe, tygodniowe, miesięczne, wakacje z wojskiem". Według Trzaskowskiego umiejętności, jakie można nabyć podczas szkolenia – m.in. udzielania pierwszej pomocy czy strzelania – mogą się przydać w każdej sytuacji kryzysowej, nie tylko podczas wojny.

