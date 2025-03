"Tego naród wam nie wybaczy". Tusk atakuje Kaczyńskiego

Parlament Europejski uchwalił w środę rezolucję w sprawie przyszłości europejskiej obronności. Znalazła się w niej poprawka zgłoszona przez delegacje PO i PSL w Europejskiej Partii Ludowej, uznająca Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Europosłowie PiS i Konfederacji poparli poprawkę, ale głosowali przeciwko całości rezolucji. Ich sprzeciw dotyczył możliwości odebrania Polsce kompetencji w zakresie obronności. Eurodeputowany PiS Patryk Jaki wskazał, że wskutek takiego działania Unia mogłaby podejmować godzące w bezpieczeństwo Polski decyzje. Z kolei Piotr Müller zwrócił uwagę na to, że rezolucja chce odebrać państwom członkowskim UE prawo weta w sprawach bezpieczeństwa i obronności. To oznacza, że ewentualne decyzje o wysyłaniu polskich żołnierzy, udostępnianiu sprzętu czy interwencjach zbrojnych będą podejmowane większością głosów, bez zgody Polski.

Rezolucja zawiera cały szereg bardzo daleko idących zapisów dotyczących przekazania kompetencji państw narodowych w zakresie obronności Komisji Europejskiej. Nie stanowi aktu prawnego, a wyrażenie woli politycznej wskazującej, w jakim kierunku będą zmierzały rozwiązania legislacyjne.

Przedstawiciele koalicji rządzącej i część komentatorów politycznych mocno krytykują Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację za rzekome głosowanie przeciwko Polsce.

Tusk do Kaczyńskiego: Tego naród wam nie wybaczy

Premier Donald Tusk zamieścił w piątek na platformie X nowe nagranie, które zatytułował: "Prezesie Kaczyński, tego Naród Wam nie wybaczy".

– Już kiedyś o PiS-ie powiedziałem: "to nie są patrioci, to są idioci". Ale to, co ostatnio zrobili w Parlamencie Europejskim, to chyba coś wyraźnie gorszego niż głupota. Oni zagłosowali przeciwko wzmocnieniu możliwości obronnych, zdolności obronnych Polski na naszej wschodniej granicy z Rosją i Białorusią. To naprawdę na odległość pachnie zdradą – stwierdził szef rządu. I zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Słuchaj, prezesie Kaczyński. Ludzie byli wam gotowi zapomnieć wiele złych rzeczy, ale tego naród wam nie wybaczy – powiedział.

W czwartek Tusk zaapelował do "wszystkich polityków, także tych z opozycji". Napisał, że oczekuje "pełnego wsparcia" dla programu Tarcza Wschód. "To jest moment prawdziwej próby waszego patriotyzmu" – oświadczył.

