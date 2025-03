Tusk: Dziś naprawdę dobra wiadomość

– Słuchajcie, dziś naprawdę dobra wiadomość. Inflacja dużo niższa, niż spodziewali się tego eksperci. Mamy też najniższe bezrobocie w Europie i do tego realny wzrost płac. Naprawdę idzie wiosna – mówi szef rządu na najnowszym nagraniu.

Dane z gospodarki

Inflacja w lutym 2025 r. wyniosła według GUS 4,9 proc. w skali roku i była niższa niż prognozowali ekonomiści. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,9 proc. (przy wzroście cen usług o 6,6 proc. i towarów o 4,3 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług – o 0,8 proc. i towarów – o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2025 r. wyniosła 5,5 proc. Oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W tym czasie bez pracy pozostawało 848 tys. osób – wynika ze wstępnych danych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 10,4 tys. osób (1,2 proc.), a rok do roku – o 2,8 tys. osób (0,3 proc.).

Jednocześnie od 1 marca młodociani pracownicy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Zmiany te są bezpośrednio związane ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w czwartym kwartale 2024 roku wyniosło 8477,21 zł, co podał GUS.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 4666 zł brutto, a stawka godzinowa wynosi 30,20 zł.

Przedstawiona w środę projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego zakłada, że wzrost PKB znajdzie się w przedziale 2,9-4,6 proc. w 2025 r.; 1,9-4 proc. w 2026 r. oraz 1,1-3,5 proc. w 2027 r., podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej.

