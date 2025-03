Zaskakujące dane GUS o inflacji w Polsce. Ekonomiści Pekao: Boooom!

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,9 proc. (przy wzroście cen usług o 6,6 proc. i towarów o 4,3 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług – o 0,8 proc. i towarów – o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS zaktualizował też dane za styczeń – roczna inflacja wyniosła 4,9 proc. (wobec 5,3 proc. r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +1 proc. (wobec +1 proc. m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).

Tak rosły ceny w lutym

W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: rekreacji i kultury (o 2,7 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,3 proc.), mieszkania, żywności (po 0,2 proc.), zdrowia (o 0,8 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,7 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio: o 0,19 pkt proc., 0,07 pkt proc., po 0,05 pkt proc. i po 0,04 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i 0,05 pkt proc.

twitter

Inflacja niższa od prognoz. Komentarze ekonomistów

"Boooom! Inflacja wyniosła 4,9% w lutym, podobnie jak w styczniu. Najwięcej namieszała coroczna zmiana wag w koszyku, której zawdzięczamy 0,4 pkt. proc. niższą dynamikę cen. Wszystkie ścieżki inflacji, łącznie z tą NBP właśnie się zdezaktualizowały" – napisali na platformie X ekonomiści Banku Pekao.

twitter

"Inflacja za luty tylko 4,9 proc. r/r wobec oczekiwanych 5,3-5,4 proc, r/r. Bez zaskoczeń m/m, ale rewizja stycznia znacząca, wg nowych wag. Różnica zdań w RPP dalej wzrośnie i poparcie do lagodniejszego nastawienia niż prezentuje prezes NBP" – ocenili eksperci z ING Economics Poland.

twitter

"Inflacja CPI w lutym wyniosła 4,9% r/r, to znacznie mniej niż zakładał konsensus (5,3% r/r), ale niespodzianka to przede wszystkim skutek dużej rewizji danych za styczeń (- 0,4pp), w wyniku aktualizacji koszyka inflacyjnego. W nowym koszyku zwraca uwagę silny spadek wagi żywności, która powróciła do poziomu sprzed szoku inflacyjnego, mniejszy niż przed rewizją jest też udział użytkowania mieszkania" – podkreślili ekonomiści PKO Banku Polskiego.

twitter

Konsensus rynkowy wyniósł w lutym 5,3 proc. r/r. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 5,3 proc. w ujęciu rocznym w styczniu br. (wobec 4,7 proc. r/r w grudniu).

GUS podał skład koszyka inflacyjnego

"Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych" – czytamy w komunikacie.

GUS podał, że w strukturze wydatków gospodarstw domowych wzrósł udział w zakresie transportu, rekreacji i kultury, zdrowia, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, edukacji oraz restauracji i hoteli. Obniżył się udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, łączności, innych towarów i usług oraz w niewielkim stopniu odzieży i obuwia.

"W związku z odnotowanymi zmianami wpływ wskaźników cen poszczególnych grup na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br. Według ostatecznych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,9 proc., wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 5,3 proc. Według ostatecznych danych wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wyniósł 1,0 proc. (bez zmian w porównaniu z danymi wstępnymi)" – napisano.

Czytaj też:

Co z polskim PKB? Glapiński podał nowe informacje