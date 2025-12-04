Inflacja naprawdę spada? Cóż, dźwigi i lokomotywy podobno staniały…

I w każdym, kto te artykuły codziennego użytku, w tym zwłaszcza spożywcze, regularnie kupuje, informacje te wywołują czasami uśmiech politowania, a czasami wybuch złości. Albo i wściekłości. Zwłaszcza gdy dzieje się to krótko po wizycie w sklepie, po której z portmonetki wyparowało mu ponad 100 zł, a kupione za nie towary ledwie dało się dojrzeć na dnie koszyka, a on z urzędowego komunikatu właśnie dowiaduje się, że ceny w październiku 2025 r. wzrosły… o 2,8 proc. rok do roku i… o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca! Zaś w listopadzie 2025 r. podobno wzrosły tylko… o 2,4 proc. rok do roku!