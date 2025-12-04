Polacy szukają tańszego alkoholu. Powodem wzrost cen piwa
Polacy szukają tańszego alkoholu. Powodem wzrost cen piwa

Skrzynki z butelkami po piwie
Skrzynki z butelkami po piwie Źródło: PAP / Albert Zawada
Ponad połowa Polaków uważa, że piwo w Polsce jest drogie, a aż dwie trzecie zauważyło wzrost jego cen w ostatnich dwunastu miesiącach. Z kolei co trzeci konsument sięga po tańsze napoje alkoholowe lub ogranicza zakup piwa ze względu na jego wysoką cenę – wynika z badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Badanie z listopada pokazuje, że ponad połowa ankietowanych (51 proc.) ocenia ceny piwa jako wysokie lub bardzo wysokie. Tylko 5 proc. określa je jako zbyt niskie.

– Aż 90 proc. konsumentów piwa uważa obecne jego ceny za odpowiednie albo wręcz za wysokie. To sygnał, że kolejni klienci po podwyżkach będą gotowi zrezygnować z zakupu albo przerzucić się na inny, tańszy rodzaj alkoholu – wskazuje Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Podwyżki cen w ciągu roku dostrzegło aż 68 proc. osób pijących piwo. Od 2019 r. jego cena wzrosła o 40 proc., głównie z powodu inflacji i nowych obciążeń podatkowych.

– Dalsze podwyżki wynikające m.in. z polityki fiskalnej czy innych obciążeń finansowych branży piwowarskiej, mogą mieć daleko idące skutki, łącznie z koniecznością dalszego ograniczania produkcji, co odbije się na całym łańcuchu wartości branży – przestrzega Morzycki.

Badanie dot. cen piwa

Drogi złoty trunek wypierany przez tańsze alkohole

Ceny piwa wyraźnie wpływają na wybory konsumentów. 24 proc. badanych przyznało, że nie kupiło piwa ze względu na jego wysoką cenę, a w zamian za to sięgnęło po alkohol bardziej korzystny cenowo. Niepokojące jest to, że w grupie młodych dorosłych (18–24 lata) aż 44 proc. zastąpiło piwo tańszym alkoholem. Co trzeci Polak deklaruje również ogólne ograniczenie spożycia piwa alkoholowego z powodu jego ceny.

– Okazuje się, że statystyczne wyliczenia dotyczące tzw. dostępności ekonomicznej piwa rozmijają się z rzeczywistością. Konsumenci teoretycznie mogliby kupować więcej, ale rosnące ceny sprawiają, że kupują mniej. Badanie na panelu Ariadna to potwierdziło. Widzimy to także w wynikach sprzedażowych – ten rok prawdopodobnie zamknie się największym spadkiem rynku piwa od 1989 r. – podkreśla Morzycki.

Badanie dla ZPPP Browary Polskie na panelu Ariadna (www.panelariadna.pl). Próba ogólnopolska, losowo-kwotowa N=1095 osób. Dobór próby w kwotach łącznych dla płci, wieku i wielkości miejscowości oraz brzegowych dla wykształcenia i województwa wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18 lat wzwyż. Metoda CAWI. Termin realizacji: 21– 24 listopada 2025 r.

Źródło: inf. prasowa
