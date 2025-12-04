Polacy szukają tańszego alkoholu. Powodem wzrost cen piwa

Badanie z listopada pokazuje, że ponad połowa ankietowanych (51 proc.) ocenia ceny piwa jako wysokie lub bardzo wysokie. Tylko 5 proc. określa je jako zbyt niskie.

– Aż 90 proc. konsumentów piwa uważa obecne jego ceny za odpowiednie albo wręcz za wysokie. To sygnał, że kolejni klienci po podwyżkach będą gotowi zrezygnować z zakupu albo przerzucić się na inny, tańszy rodzaj alkoholu – wskazuje Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Podwyżki cen w ciągu roku dostrzegło aż 68 proc. osób pijących piwo. Od 2019 r. jego cena wzrosła o 40 proc., głównie z powodu inflacji i nowych obciążeń podatkowych.

– Dalsze podwyżki wynikające m.in. z polityki fiskalnej czy innych obciążeń finansowych branży piwowarskiej, mogą mieć daleko idące skutki, łącznie z koniecznością dalszego ograniczania produkcji, co odbije się na całym łańcuchu wartości branży – przestrzega Morzycki.

Drogi złoty trunek wypierany przez tańsze alkohole

Ceny piwa wyraźnie wpływają na wybory konsumentów. 24 proc. badanych przyznało, że nie kupiło piwa ze względu na jego wysoką cenę, a w zamian za to sięgnęło po alkohol bardziej korzystny cenowo. Niepokojące jest to, że w grupie młodych dorosłych (18–24 lata) aż 44 proc. zastąpiło piwo tańszym alkoholem. Co trzeci Polak deklaruje również ogólne ograniczenie spożycia piwa alkoholowego z powodu jego ceny.

– Okazuje się, że statystyczne wyliczenia dotyczące tzw. dostępności ekonomicznej piwa rozmijają się z rzeczywistością. Konsumenci teoretycznie mogliby kupować więcej, ale rosnące ceny sprawiają, że kupują mniej. Badanie na panelu Ariadna to potwierdziło. Widzimy to także w wynikach sprzedażowych – ten rok prawdopodobnie zamknie się największym spadkiem rynku piwa od 1989 r. – podkreśla Morzycki.

Badanie dla ZPPP Browary Polskie na panelu Ariadna (www.panelariadna.pl). Próba ogólnopolska, losowo-kwotowa N=1095 osób. Dobór próby w kwotach łącznych dla płci, wieku i wielkości miejscowości oraz brzegowych dla wykształcenia i województwa wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18 lat wzwyż. Metoda CAWI. Termin realizacji: 21– 24 listopada 2025 r.