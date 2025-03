"Atak bodnarowskiej prokuratury na pierwszego żołnierza". Błaszczak: Sabotaż

Prokuratura w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie działań: byłego dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, a obecnie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły, siedmiu wysokich rangą oficerów oraz byłego wiceministra obrony narodowej, a obecnie senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza. Informację podało w piątek TVN24.

Śledczy przeanalizowali materiały, które miesiąc temu do Prokuratury Krajowej skierowała Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o zakup siedziby dla WOT w Nowym Sączu (woj. małopolskie), którą wojsko mogło kupić za nieco ponad 5 milionów złotych, a nabyło za trzykrotność tej kwoty. Zawiadomienie złożone przez KAS dotyczy możliwości popełnienia przestępstw opisanych w trzech artykułach Kodeksu karnego: wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w sposób nieumyślny, nieumyślnego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków urzędniczych przez funkcjonariusza publicznego. Ponadto mogło dojść do "ujawnienia informacji w związku z wykonywaną funkcją".

"Próba siłowego przejęcia stanowiska"

Głos w sprawie zabrał były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Atak bodnarowskiej prokuratury na gen. Kukułę, pierwszego żołnierza, szefa Sztabu Generalnego w momencie, gdy rozgrywają się najważniejsze sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa wygląda jak sabotaż" – ocenił.

"Tusk wczoraj oddał sprawy bezpieczeństwa w ręce Brukseli i Berlina, a dziś jego służby wszczynają śledztwo wobec osoby, która dowodzi naszą armią. Wszystko wskazuje na to, że to próba siłowego przejęcia stanowiska Szefa Sztabu Generalnego, ponieważ gen. Kukuła nie należy do ulubieńców Tuska i Tomczyka. Znowu stosowana jest metoda przecieku do mediów, by zdyskredytować przeciwnika obecnej władzy. Ekipa koalicji 13 grudnia igra z naszym bezpieczeństwem!" – napisał na platformie X przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Gen. Wiesław Kukuła pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej w latach 2016-2022. Od lutego 2023 r. do 10 października 2023 r. był dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 10 października 2023 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

