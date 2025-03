Europoseł Konfederacji: Tusk chce oddać decyzyjność do Komisji Europejskiej

W piątek poseł Konfederacji Stanisław Tyszka został zapytany w Polsat News o kwestię unijnej rezolucji ws. obronności i pretensje, jakie wysunęły po głosowaniu partie koalicji względem opozycji.

Rezolucja liczy 78 artykułów oraz 21 punktów preambuły. Politycy koalicji od wczoraj mówią o artykule 13, dotyczącym uznania Tarczy Wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa UE. PiS i Konfederacja poparły przedmiotową poprawkę, a przeciwko całości rezolucji głosowały z innych powodów, które przedstawiciele tych formacji jasno wyłożyli.

Rezolucja o obronności UE. Tusk grzmi o "Konfederacji targowickiej"

"Oczekuję od wszystkich polskich polityków, także tych z opozycji, pełnego wsparcia dla programu Tarcza Wschód. To jest moment prawdziwej próby waszego patriotyzmu" – napisał na platformie X premier Donald Tusk. Premier grzmiał też o "Konfederacji targowickiej".

Tyszka przypomniał, że to Donald Tusk i PO nie chcieli budować zapory na granicy z Białorusią, kiedy forsował ją PiS, a popierała Konfederacja. Polityk raz jeszcze tłumaczył, że Konfederacja jest za wzmacnianiem granicy wschodniej, a przeciwko oddawaniu kompetencji w dziedzinie obronności Komisji Europejskiej.

Tyszka: Premier chce oddać decyzyjność do KE

Stanisław Tyszka przypomniał stanowisko ugrupowania, że w rezolucji są niekorzystne elementy, które "jeżeli zostaną przełożone na prawo, będą dla Polski szkodliwe" Jak tłumaczył, chodzi m.in. o centralizację polityki obronnej w ramach Unii Europejskiej.

– Sukcesem Unii jest uchwalenie nieodkręcalnych zakrętek – na takim poziomie skuteczności Unii jesteśmy. A z drugiej strony mieliśmy gigantyczne przekręty przy zamówieniach szczepionek w pandemii, tutaj cały czas toczą się śledztwa – zwrócił uwagę poseł do PE z ramienia Konfederacji.

– Odpowiedzialny rząd prowadziłby w tym momencie rozmowy poza Unią z państwami, które poważnie podchodzą do obronności, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Turcja. Nie oddawałbym tym nieudacznikom z Brukseli decyzyjności w sprawie bezpieczeństwa Polski – apelował Tyszka. – Nie wierzę w sprawczość UE w tym zakresie, dlatego, że pokazała, jak jest sprawna w innych obszarach – przypomniał.

Dopytywany o to, czy boli go określenie "Konfederacja targowicka", które wypowiedział premier Tusk, odparł, że nie. – Zupełnie mnie to nie boli. Histeryczna reakcja Tuska to pewnego rodzaju zasłona dymna. On chce pójść na koncesję. Chce oddać decyzyjność do Komisji Europejskiej, do swojej koleżanki von der Leyen, zamiast brać odpowiedzialność na siebie – ocenił Tyszka.

Czytaj też:

Wszyscy za Tarczą Wschód. Ale oto, za czym jeszcze zagłosowali europosłowie koalicjiCzytaj też:

Bryłka mocno odpowiada Kosniak-Kamyszowi i tłumaczy głosowanie KonfederacjiCzytaj też:

Dworczyk: Absolutnie nie zgadzamy się na przekazywanie tych kompetencji KE