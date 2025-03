Sędziowie TK bez wynagrodzeń. Pawłowicz: Atak na Polskę

Sędzia TK prof. Krystyna Pawłowicz alarmuje, że sędziowie Trybunału nie otrzymali wynagrodzeń za luty. To pierwsza taka sytuacja, bowiem pieniądze należne za styczeń wpłynęły na ich konta.

Portal wPolityce.pl wystąpił do Trybunału z pytaniami w tej sprawie. TK przekazał, że "zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów TK wynosi aktualnie wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenia sędziów TK za miesiąc luty)". "Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się już do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wypłatę zaległego wynagrodzenia w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty" – wskazano w odpowiedzi.

Sędzia Pawłowicz powiedziała, że prezes TK podejmuje działania w tej sprawie. – Natomiast to jest tak szokujący atak na Polskę, na polskie instytucje i organy konstytucyjne, na niezależny Trybunał i niezawisłych sędziów przez polskie władze, że brak jest słów – podkreśla prof. Krystyna Pawłowicz.

Podkreśliła, że konstytucja gwarantuje, iż sędziom Trybunału Konstytucyjnego "zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie". W jej ocenie "to jest otwarte złamanie konstytucji i przemoc państwowa". Przypomina, że za łamanie tych zapisów grozi odpowiedzialność karna.

Koalicja Tuska obcina pieniądze

Przypomnijmy, że ustawie budżetowej na 2025 r. zmniejszono środki dla Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa – cięcia objęły wypłaty dla pracowników TK oraz KRS. Rządzący przekonują, że oba te organy działają bez odpowiedniego umocowania prawnego, co zostało wskazane w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów, stąd nie należy finansować ich działalności z budżetu. Rok temu Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023. Stwierdzono w niej, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

