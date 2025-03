"Nie podpiszę ustawy podnoszącej podatki". Jasna deklaracja Mentzena

Kandydat Konfederacji na prezydenta wypowiedział te słowa podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich.

Mentzen: Polacy zasługują na zmianę

W przemówieniu Mentzen ostro skrytykował obecną klasę polityczną w Polsce. Zwrócił uwagę na jej niekompetencję i oszustwa wyborcze. Zaznaczył również, że Polacy "zasługują na prawdziwą zmianę w kraju". Polityk podkreślił, że jeśli zostanie prezydentem, nie podpisze żadnej ustawy, która podnosiłaby podatki. – Doprowadzę też do tego, że emerytury będą zwolnione z podatku dochodowego – zapewnił kandydat na najwyższy urząd w państwie.

Prezes Nowej Nadziei ogłosił również, że jednym z jego priorytetów będzie "odrzucenie Zielonego Ładu". – Spadną rachunki za prąd i ogrzewanie – zapowiedział. Dodał, że nie zgodzi się również na podpisanie paktu migracyjnego. – Uszczelnię granicę, nie będzie masowych migracji do Polski – zapewnił.

Mentzen zaznaczył także, że nie dopuści do wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę. – Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Polacy zasługują na prezydenta, który dba przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jeśli zostanę prezydentem, to wszyscy – Niemcy, Ukraińcy – będą musieli dostosować się do polskiego prawa, polskich interesów, polskiej kultury i polskiego języka – oświadczył.

Plan awaryjny w sztabie Trzaskowskiego

W PO i otoczeniu Rafała Trzaskowskiego ma powstawać plan na wypadek wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich Sławomira Mentzena.

"Dwa miesiące przed wyborami w sztabie Rafała Trzaskowskiego panuje względny spokój. Jak mówią politycy związani z Platformą Obywatelską, przyglądają się sytuacji i rywalizacji między Nawrockim a Mentzenem. Mają ten komfort, że patrzą na przeciwników z pozycji lidera, bo żaden z sondaży nie zakłada, by Trzaskowskiego miało zabraknąć w drugiej turze. Długo wydawało się, że prezydent Warszawy zmierzy się w niej z Nawrockim, ale na dziś nikt nie wie tego na 100 procent" – podaje Interia. Sondaże pokazują, że w drugiej turze znajdą się kandydaci KO i PiS, jednak poparcie dla kandydata Konfederacji stale rośnie.

– Patrzymy na to z kilku stron. Po pierwsze, przede wszystkim robimy swoje i Rafał jest u nas w centrum uwagi. Po drugie, wciąż uważamy, że w drugiej turze zmierzy się z Karolem Nawrockim. Dopiero na trzecim miejscu stawiamy Mentzena w drugiej turze, ale i w tym przypadku bylibyśmy gotowi – przekonuje jeden z ważnych polityków PO.

