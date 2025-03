Szefowa CBOS: Możemy mieć do czynienia z majową niespodzianką

Szefowa CBOS odniosła się do szans Karola Nawrockiego na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. "Z dzisiejszej perspektywy, w pierwszej dekadzie marca – widać ogromne trudności z osiągnięciem takiego celu. Ale perspektywa np. początku maja może być zupełnie inna, bo przed nami jeszcze kluczowy etap kampanii. Więc odpowiedź brzmi: może być w drugiej turze, ale równie dobrze w tej drugiej turze może się nie znaleźć ze względu na rosnące notowania Sławomira Mentzena" – mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Kluczowy momentem, w którym kampania bardzo przyspiesza, będzie według Ewy Marciniak maj.

"W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje określenie 'listopadowa niespodzianka', bo wybory prezydenckie w USA są w listopadzie. W Polsce też możemy mieć do czynienia z niespodzianką, ale majową. Tuż przed pierwszą turą wszystkie sztaby liczących się dzisiaj kandydatów będą bardzo mocno akcentowały słabe strony swoich konkurentów. Przy czym 'słabe strony' to bardzo eleganckie określenie, bo właściwie trzeba powiedzieć, że będzie to otwarta dyskredytacja personalna, biograficzna, szukanie czegoś kompromitującego. Teraz jeszcze jest spokojny etap kampanii, ale początek maja będzie kluczowy dla podejmowania decyzji wyborczych" – przekonuje wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marciniak: Tylko hasła

Komentując dobre wyniki sondażowe kandydata Konfederacji, Marciniak przekonuje, że realne przekaz Mentzena zostanie sprawdzony w czasie debaty kandydatów. "Na jego elektorat należy popatrzeć z dwóch perspektyw. W jednej części określa się jako narodowy, w drugiej – wolnościowo-liberalny. Od Mentzena płynie następująca narracja: mało państwa, więcej odpowiedzialności indywidualnego człowieka, walka z biurokracją... Na poziomie haseł tej części elektoratu 'wolnościowego' to odpowiada. Ale to są tylko hasła, gdy przyjdzie czas na to, żeby np. skonfrontować się z innymi kandydatami – np. podczas telewizyjnej debaty – to wtedy może się okazać, jakie są naprawdę pomysły Mentzena" – zauważa.

