Mentzen coraz bliżej Nawrockiego. Sasin: Dajmy spokój z tymi sondażami

W najnowszym sondażu prezydenckim Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury wyborów, nieznacznie wyprzedzając Karola Nawrockiego. Badanie przeprowadził Pollster na zlecenie "Super Expressu". W innych badaniach kandydat Konfederacji powoli zbliża się do popieranego przez PiS prezesa IPN.

Sasin: Nawrocki wygra z Trzaskowskim

Jak na ostatnie sondażowe wyniki Nawrockiego reagują w Prawie i Sprawiedliwości? W jednym z wywiadów Przemysław Czarnek uspokajał, że nie ma powodów do obaw, ponieważ wewnętrzne badania pokazują, że Nawrocki ma bezpieczną przewagę nad Mentzenem. Z kolei Jacek Sasin uważa, że dobre wyniki kandydata Konfederacji to element kreacji nastrojów politycznych w kraju.

– Dajmy spokój z tymi sondażami. One są w ogóle mało wiarygodne, bo jeśli jednego dnia ukazują się dwa sondaże, w jednym Sławomir Mentzen o jeden punkt przeskakuje Karola Nawrockiego, a w drugim sondażu jest kilkunastoprocentowa przewaga Karola Nawrockiego nad Mentzenem, no to można zadać pytanie, jaka jest wiarygodność tych sondaży – stwierdził były minister aktywów państwowych na antenie radiowej "Trójki".

– Ja te sondaże z tak wyśrubowanym poparciem dla Sławomira Mentzena traktuję jako próby kreowania rzeczywistości. Nie mamy żadnych obaw co do tego, że Karol Nawrocki przejdzie do II tury w tych wyborach i w tej II turze pokona Rafała Trzaskowskiego. To jest dosyć oczywiste – dodał polityk PiS.

Według Sasina, w przypadku spotkania w II turze wyborów Trzaskowskiego z Nawrockim, to kandydat obywatelski będzie miał większe szanse na zwycięstwo. Jak to tłumaczy były minister?

– Rafał Trzaskowski co prawda jest dzisiaj liderem sondaży, ale nie ma już skąd czerpać głosów w II turze, ponieważ zjadł swoich sprzymierzeńców politycznych, którzy startują – wyjaśnił Sasin.

