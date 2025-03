W KO przerażenie. "Hołownia na skraju katastrofy"

Ostatnie sondaże dają liderowi Polski 2050 poparcie w granicach 4-6 proc., co nie wystarczy na wejście do drugiej tury. Sam Hołownia zapewnia, że ma jeszcze czas na rozkręcenie swojej kampanii i deklaruje, że jego kampania wkrótce przyspieszy. To jednak nie uspokaja Koalicji Obywatelskiej.

"Politycy Koalicji Obywatelskiej zaczynają być przerażeni fatalnymi wynikami sondażowymi Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat. Zauważają, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski nie będzie miał skąd czerpać dodatkowych głosów" – donosi Wirtualna Polska.

Druga tura. Kto zagłosuje na Trzaskowskiego?

Włodarz Warszawy ma powody do zmartwień, w przeciwieństwie do swojego głównego rywala. Karol Nawrocki "rezerwuaru" potencjalnych głosów upatruje w wyborcach Sławomira Mentzena, Marka Jakubiaka czy Krzysztofa Stanowskiego. Tymczasem kampania Hołowni jest "na skraju katastrofy". – Tam brakuje wszystkiego: od zaangażowania ludzi po pieniądze – twierdzi rozmówca z KO.

"W zwycięstwie w wyborach prezydenckich – co przyznają nieoficjalnie wszyscy koalicjanci – lider Polski 2050 i kandydat Trzeciej Drogi nie ma co marzyć. Dziś Hołownia może jedynie liczyć na radykalną zmianę nastrojów społecznych, tak, by móc nawiązać równą walkę o podium ze Sławomirem Mentzenem" – czytamy.

W najnowszym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski lider Polski 2050 zalicza spadek o aż 3,6 pp. i notuje jedynie 3,7 proc. poparcia. To tylko niewiele więcej niż Adrian Zandberg. Z kolei Magdalena Biejat traci 2,3 pp. i notuje zaledwie 2,1 proc. poparcia. "Szkopuł w tym, że kandydatka Lewicy nawet nie udaje, że walczy o drugą turę w wyborach, a Hołownia przeciwnie – zapewnia, że zmierzy się w niej z Rafałem Trzaskowskim" – czytamy.

W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie tygodnika "Polityka" Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi może liczyć na 6,9 proc. poparcia, a wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy na prezydenta, Magdalena Biejat na 5,3 proc.

