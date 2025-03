"Trzeba to ustać". Coraz większe nerwy w sztabie Nawrockiego

W poniedziałek "Super Express" pokazał wyniki badania przeprowadzonego przez instytut Pollster. To sondaż sensacyjny, ponieważ wskazuje na "mijankę" kandydatów PiS oraz Konfederacji. Sławomir Mentzen uzyskał drugi najlepszy wynik – 22 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Karola Nawrockiego deklaruje 21 proc. ankietowanych.

Tymczasem we wtorek poznaliśmy wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Pierwsze miejsce bez zaskoczenia –najwięcej Polaków w pierwszej turze zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego. Zanotował on 35,9 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazł się kandydat obywatelski popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głos chce oddać 27,1 proc. ankietowanych. Na najniższym stopniu plasuje się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego chce zagłosować 19,4 proc. badanych.

W sztabie rośnie niepokój. "Boją się dwóch rzeczy"

Rosnące poparcie Mentzena budzi niepokój w sztabowcach Nawrockiego. – Trzeba to wytrzymać, ustać, utrzymać nerwy na wodzy. Największy strach jest o to, że sami nie wytrzymamy teraz ciśnienia – mówi "Newsweekowi" poseł PiS.

"Wewnętrzne sondaże PiS nie wskazują na razie, że mijanka Mentzena i Nawrockiego jest możliwa. Nowogrodzka zleca badania, które są wykonywane na większych próbach niż te publikowane w mediach. Nawrocki miał w nich ostatnio 28 proc., a Mentzen 14 proc. Takie wyniki mogą być już jednak historią. W PiS boją się teraz dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Mentzen naprawdę prześcignie Nawrockiego, bo to byłaby totalna katastrofa dla partii Kaczyńskiego. Po drugie, że pod presją sondaży medialnych PiS tak się przestraszy wizji katastrofy, że zacznie nerwowo reagować, a kampania pogrąży się w chaosie" – czytamy.

Działaniem, które miałoby zaszkodzić Nawrockiemu, jest mocniejsze sklejenie go z PiS i odejście od narracji o kandydacie obywatelskim. – Jest obawa, że nie wytrzymamy ciśnienia i zaraz oblepimy Nawrockiego logo PiS. No i on z tym przyklejonym do czoła logo PiS będzie występował jako kandydat obywatelski – ocenia informator gazety.

