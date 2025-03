Nawrocki jednak przed Mentzenem. Spora przewaga

W poniedziałek"Super Express" pokazał wyniki badania przeprowadzonego przez instytut Pollster. To sondaż sensacyjny, ponieważ wskazuje na "mijankę" kandydatów PiS oraz Konfederacji. Największe poparcie uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski – 37 proc. Duże zaskoczenie na miejscu drugim. Dotychczas za Trzaskowskim plasował się wspierany przez PiS Karol Nawrocki, jednak tym razem to Sławomir Mentzen uzyskał drugi najlepszy wynik – 22 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Karola Nawrockiego deklaruje 21 proc. ankietowanych.

Tymczasem we wtorek poznaliśmy wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Pierwsze miejsce bez zaskoczenia –najwięcej Polaków w pierwszej turze zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego. Zanotował on 35,9 proc. poparcia, co jest wzrostem o 1,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu znalazł się kandydat obywatelski popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głos chce oddać 27,1 proc. ankietowanych. Oznacza to, że Nawrocki zyskał od ostatniego badania – jego poparcie urosło o 1,4 pkt proc.

Na najniższym stopniu plasuje się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego chce zagłosować 19,4 proc. badanych. To wzrost o 3,2 pkt proc. w porównaniu do badania z lutego.

Hołownia daleko w tyle

Czwarty wynik zanotował marszałek Sejmu Szymon Hołownia, na którego chce głosować jedynie 3,6 proc. Od ostatniego sondażu wyparowała połowa poparcia dla lidera Polski 2050.

Tuż za nim uplasował się jednak Adrian Zandberg z partii Razem. Na posła, który od końca ubiegłego roku jest poza klubem Lewicy, chce zagłosować 3,1 proc. ankietowanych (wzrost o 2,1 pkt proc.). Na wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat chce zagłosować 2,1 proc. badanych (spadek o 2,3 pkt proc.).

Na europosła z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna głos chce oddać 1,1 proc. ankietowanych, a na posła Marka Jakubiaka – 0,9 proc.

Druga tura. Kto wygrywa?

United Surveys sprawdziło także, jak wyglądałoby starcie w drugiej turze wyborów, w której zmierzyliby się Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki.

Na kandydata Koalicji Obywatelskiej swój głos chciałoby oddać 51,7 proc. badanych. Prezes IPN zyskałby z kolei 40,8 proc. głosów. 7,5 proc. nie wie, jak zagłosowałoby w drugiej turze wyborów.

