Gwiazdy piłki nożnej pozdrawiają chorego papieża. "Nie jesteś sam w tej walce"

– Jestem tutaj, aby życzyć Ci dużo siły w tym czasie i przesłać wielki uścisk z dużą ilością czułości, a także moje modlitwy. Niech Bóg będzie z Tobą – zwrócił się do papieża Franciszka Neymar za pośrednictwem wideo umieszczonego na platformie Instagram.

Pozdrowienia dla Ojca Świętego przesłał również inny były zawodnik Barcelony – Ivan Rakitić. – Drogi Ojcze Święty, chciałem przesłać Tobie wiadomość pełną otuchy i siły. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w tej walce – przekazał chorwacki piłkarz szwajcarskiego pochodzenia.

Wsparcie dla papieża Franciszka

Obaj piłkarz wystąpili jako uczestnicy inicjatywy "We Play For Peace" – "Gramy dla pokoju". Papież zapoczątkował tę międzyreligijną i charytatywną inicjatywę dziesięć lat temu, aby promować wartości pokoju i braterstwa między narodami wraz z największymi gwiazdami piłki nożnej.

W najbliższych dniach pojawią się kolejne życzenia powrotu do zdrowia dla 88-letniego Ojca Świętego, zarówno od byłych, jak i czynnych piłkarzy. Filmy będą stopniowo publikowane na instagramowym profilu @weplay.forpeace. Wśród opublikowanych już pozdrowień jest jedno od ulubionego klubu papieża w Argentynie – San Lorenzo de Almagro. – Drogi papieżu Franciszku, z tego miejsca, z Twojego domu, z Twojego ukochanego klubu, przesyłamy Ci wielki uścisk – powiedział Iker Munian, kapitan argentyńskiej drużyny. – Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i czekamy na ponowne spotkanie tak szybko, jak to możliwe – zaznaczył.

Ojciec Święty w szpitalu

Papież Franciszek trafił do kliniki Gemelli w Rzymie 14 lutego. Nie wiadomo, ile czasu potrwa jeszcze hospitalizacja Ojca Świętego. O stan zdrowia papieża martwią się wierni z całego świata. Cały czas spływają informacje o inicjatywach modlitewnych w intencji Franciszka. Ponadto coraz więcej osób decyduje się osobiście napisać do głowy Kościoła katolickiego.

