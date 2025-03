12 lat pontyfikatu Franciszka. Lekarze przygotowali niespodziankę dla papieża

W czwartek po południu personel medyczny kliniki Gemelli przyniósł do pokoju Franciszka tort ze świeczkami, aby uczcić 12. rocznicę jego wyboru na głowę Kościoła. Również po południu Ojciec Święty uczestniczył w rekolekcjach dla Kurii Rzymskiej za pośrednictwem łączy wideo. Uczestnicy rekolekcji przekazali Franciszkowi specjalne życzenia.

Następnie papież wznowił terapię oddechową. Kontynuuje naprzemienną nieinwazyjną wentylację mechaniczną w nocy oraz wysokoprzepływowe natlenianie donosowe w ciągu dnia. Sytuacja kliniczna pozostaje stabilna w złożonym obrazie.

Stan zdrowia papieża Franciszka

Od 14 lutego papież przebywa w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Źródła watykańskie podkreślają, że "powrót do zdrowia liczącego 88 lat papieża cierpiącego na obustronne zapalenie płuc wymaga czasu". "Faktem pozytywnym jest to, że ciało wraca do zdrowia: lekarze o tym wiedzą, podobnie jak wiedzą, że obraz kliniczny pozostaje złożony i czekają na różne wskaźniki, aby odnotować poprawę i przekazać różne informacje, oprócz tych, które dostarczają z dnia na dzień" – przekazało KAI.

12. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową

13 marca 2013 r. metropolita Buenos Aires kardynał Jorge Mario Bergoglio został papieżem, przyjmując imię Franciszek. Pontyfikat rozpoczął 19 marca. Jest on pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej, pierwszym jezuitą na tym stanowisku i jako pierwszy za swego patrona wybrał św. Franciszka z Asyżu.

Życzenia dla papieża Franciszka szybkiego powrotu do pełnej sprawności, wyrazy bliskości, zapewnienia o modlitwie napływały w czwartek z całego świata do Watykanu, a także do kliniki Gemelli, w której od miesiąca Ojciec Święty przechodzi leczenie. W życzeniach, w których Franciszek nazwany został "Pasterzem nadziei", pada wiele podziękowań za jego świadectwo przewodzenia Kościołowi nawet w trudnym czasie ciężkiej choroby.

