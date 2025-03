Kard. Müller o tym, czego powinniśmy spodziewać się po następcy Franciszka

Na czym powinni skupić się kardynałowie, gdy dojdzie do następnego konklawe? Były prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kard. Gerhard Müller wskazuje, że nowy papież powinien być zdolny do odpowiedzi na antychrześcijańską atmosferę, która panuje w Europie, szczególnie w państwach zachodnich. Co więcej, głowa Kościoła musi przeciwstawić się naporowi islamu, ideologii klimatyzmu i wpływom antychrześcijańskich grup wpływu.

Antychrześcijańskie ideologie jako wyzwanie dla przyszłego papieża

– Mam nadzieję, że w Kolegium Kardynalskim jest głębsza refleksja o stanie i sytuacji wiary i Kościoła w tym post- chrześcijańskim, czy antychrześcijańskim świecie zachodnim. A także wyzwań islamu, rosnącego na całym świecie pod różnymi postaciami marksizmu, ruchu ekologicznego, czy genderyzmu i transhumanizmu – wymieniał niemiecki hierarcha w rozmowie z portalem LifeSiteNews.

– Ideologie i grupy takie jak Fundacja na rzecz Społeczeństwa Otwartego George’a Sorosa, Rockefellerowie- promują silnie antychrześcijańską ideologię. Również żydowski filozof Yuval Noah Harari jest prorokiem tej antychrześcijańskiej i anty-teistycznej wizji świata – zwracał uwagę były szef Dykasterii Nauki Wiary. Zaznaczył, że kardynałowie powinni podjąć poważną dyskusję w tym temacie, nie kierująć się powierzchownymi kryteriami tj. pochodzenie, czy wizerunek medialny przyszłego papieża.

Papiestwo to nie "styl" ani "program"

– W historii Kościoła mamy przykłady papieży, którzy zaszkodzili Kościołowi przez niewłaściwe korzystanie z Urzędu piotrowego. Jako katolicy całkowicie przyjmujemy naukę naszej wiary o papiestwie (…) ale z drugiej strony nie jesteśmy zmuszeni do usprawiedliwiania wszystkiego, co stało się przez 2 tysiące lat historii Kościoła – podkreślał niemiecki duchowny. – Jest tylko jedna nauka Jezusa Chrystusa i papieże nie mają władzy, by rozwinąć swoje własne doktryny – zaznaczał kardynał.

Kard. Gerhard Müller, choć nie zamierza spekulować o możliwej dacie zebrania, które wyłoni następcę św. Piotra, to jednak stanowczo podkreślił, że następca św. Piotra stanie przed koniecznością obrony wiary. Dodał, że w papiestwie chodzi o "krzewienie prawdy religijnej i kultu prawdziwego Boga", nie zaś – jak myślą niektórzy – kontynuowanie czyjegokolwiek subiektywnego "stylu", czy "programu".

Czytaj też:

Kard. Müller o Trumpie: Lepiej być dobrym protestantem niż złym katolikiemCzytaj też:

Spekulacje wokół stanu zdrowia papieża. "Panuje klimat prekonklawe"