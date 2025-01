Kard. Müller o Trumpie: Lepiej być dobrym protestantem niż złym katolikiem

Niemiecki kardynał Gerhard Müller w rozmowie z włoską gazetą Corriere della Sera mówił o wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Hierarcha jest zdania, że większość biskupów katolickich popiera Donalda Trumpa, ale nie mówi o tym publicznie. Sam przyznał, że "osobiście woli Donalda Trumpa od Joe Bidena".

Lepszy dobry protestant niż zły katolik?

"Lepiej być dobrym protestantem niż złym katolikiem" – uznał były przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary. Warto przypomnieć, że Donald Trump jest protestantem, natomiast były prezydent USA Joe Biden uznawany jest za katolika. "Wielu kardynałów i biskupów myśli tak jak ja, nawet jeśli boją się to powiedzieć. A w Stanach Zjednoczonych odsetek ten jest jeszcze wyższy" – zapewniał niemiecki kardynał.

"Powiedziano mi, że (...) Trump pomoże Kościołowi, ponieważ reprezentuje wartości prawa naturalnego: nienaruszalność życia, znaczenie małżeństwa, wolność religijną" – mówił kard. Müller włoskim mediom. Ocenił również postawę Donalda Trumpa względem imigrantów. "Trzeba to rozróżniać. Jeśli odsyła przestępców, to dobrze. Jeśli wydala ich jako cudzoziemców, to nie" – wskazał.

Biskupi zaniepokojeni polityką imigracyjną Trumpa

Niedawno Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) wydała oświadczenie, w którym nazwała politykę imigracyjną administracji Trumpa "głęboko niepokojącą". Jednak jak zauważa portal LifeSiteNews, słowa kard. Müllera mogą sugerować, że nie wszyscy aktywni biskupi USA zgadzają się z opinią wyrażoną przez USCCB.

Czytaj też:

"Paskudne słowa". Kardynał odpowiada na oskarżenia J.D. Vance'aCzytaj też:

Walka z gender. Biskup chwali decyzję Trumpa