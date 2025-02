Tysiące podrobionych dokumentów. Służby rozbiły gang Ukraińców i Białorusinów

W wyniku śledztwa prowadzonego przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu zatrzymano 42 osoby, w tym 8 tymczasowo aresztowano. Zabezpieczono środki finansowe o wartości 1 mln zł, odkryto drukarnie fałszywych dokumentów i wykryto proceder prania brudnych pieniędzy.

Podrabiali dokumenty na masową skalę

Członkowie grupy przestępczej podrabiali paszporty, wizy, dowody osobiste czy prawa jazdy. Śledztwo rozpoczęło się w 2020 roku, gdy na przejściu granicznym wykryto cudzoziemca posługującego się podrobionym prawem jazdy.

Dokumenty sprzedawano w sieci za około 1,5 tys. euro za sztukę, a działalność wspierało specjalne "biuro obsługi" klientów. Pierwsza nielegalna drukarnia została odkryta w Katowicach w 2021 roku, gdzie zatrzymano osoby odpowiedzialne za ich produkcję. Kolejne wytwórnie ujawniono w Katowicach i Gdańsku, gdzie zabezpieczono łącznie 9 tys. podrobionych dokumentów. W 2024 roku zatrzymano w Krakowie osobę odpowiedzialną za wysyłkę fałszywek w całej Europie.

Ostateczne działania w sprawie miały miejsce w grudniu 2024 roku, kiedy to w Katowicach zatrzymano 7 osób. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz utrudniania śledztwa. W toku dochodzenia wykryto łącznie ponad 12 tys. różnego rodzaju fałszywych dokumentów wydanych rzekomo przez instytucje europejskich krajów. Miały one posłużyć do legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie państw Unii Europejskiej oraz m.in. potwierdzać posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

MSWiA: Rośnie przestępczość wśród obcokrajowców

Wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa popełnione w Polsce w roku 2024 obcokrajowcy stanowili pięć procent – przekazał niedawno szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Siemoniak uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami służb. Jego tematem było zwalczanie przestępczości zorganizowanej wśród obcokrajowców. W wydarzeniu brał udział również kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Politycy rozmawiali z komendantem głównym policji, straży granicznej, szefem ABW, a także przedstawicielami Urzędu ds. Cudzoziemców. Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej, przedstawili policyjne statystyki.

– Nie możemy pozwolić, by zorganizowane grupy przestępcze składające się z obcokrajowców burzyły porządek publiczny i zmniejszały stopień bezpieczeństwa. Wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa w Polsce w 2024 roku 5 proc. to obcokrajowcy. Ta liczba jest dostatecznie duża, by zajmować się tym w sposób szczególny – zaznaczył Siemoniak.

Spośród obcokrajowców najwięcej przestępstw w liczbach bezwzględnych popełniają Ukraińcy, z kolei proporcjonalnie przodują Gruzini, których jest w naszym kraju o wiele mniej.

"W 2024 roku Polska Policja zatrzymała 1895 obywateli Gruzji. Decyzją sądu 136 trafiło do aresztu. Łącznie w polskich ośrodkach penitencjarnych wg. stanu na koniec 2024 roku przebywa 322 Gruzinów. Na podstawie decyzji wydanej przez Straż Graniczną o zobowiązaniu do powrotu w ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli Gruzji" – przekazał na platformie X rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Czytaj też:

Burda Gruzinów w centrum Warszawy. Jeden nie żyjeCzytaj też:

ZUS: Olbrzymi wzrost ubezpieczeń społecznych wśród cudzoziemców