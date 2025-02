Rośnie przestępczość wśród cudzoziemców w Polsce. Niepokojące dane MSWiA

We wtorek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski oraz szef MSWiA Tomasz Siemoniak uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami służb. Jego tematem było zwalczanie przestępczości zorganizowanej wśród obcokrajowców. Politycy rozmawiali z komendantem głównym policji, straży granicznej, szefem ABW, a także przedstawicielami Urzędu ds. Cudzoziemców. Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej, przedstawili policyjne statystyki.

Siemoniak: Dostatecznie duża liczba

– Oczywiście największe aglomeracje są w największym stopniu zagrożone przestępczością, dotyczy to też tych przestępstw, które popełniają obcokrajowcy – stwierdził minister spraw wewnętrznych.

– Chcę państwa zapewnić, że dla policji, innych służb, jest to absolutnie priorytet, potwierdzany na wszystkich odprawach przy stawianiu zadań. Nie możemy pozwolić, by zorganizowane grupy przestępcze składające się z obcokrajowców burzyły porządek publiczny i zmniejszały stopień bezpieczeństwa. Wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa w Polsce w 2024 roku 5 proc. to obcokrajowcy. Ta liczba jest dostatecznie duża, by zajmować się tym w sposób szczególny – zaznaczył Siemoniak.

twitter

W statystykach prowadzą Gruzini

"W 2024 roku Polska Policja zatrzymała 1895 obywateli Gruzji. Decyzją sądu 136 trafiło do aresztu. Łącznie w polskich ośrodkach penitencjarnych wg. stanu na koniec 2024 roku przebywa 322 Gruzinów. Na podstawie decyzji wydanej przez Straż Graniczną o zobowiązaniu do powrotu w ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli Gruzji" – przekazał w sobotę na platformie X rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Do wpisu odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji. "Zgodnie z poleceniem premiera Donalda Tuska przygotowujemy z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem plan dalszych zdecydowanych reakcji na przestępczość obcokrajowców w Polsce, szczególnie przestępczość zorganizowaną i w agresywnych formach" – poinformował Tomasz Siemoniak.

Głos w sprawie zabrał również Adam Bodnar. Jak podkreślił, Polska to kraj gościnny dla osób, które legalnie przebywają na jej terytorium. "Nie ma jednak tolerancji dla tych, którzy wykorzystują polską gościnność, przybywają do naszego kraju, a następnie dokonują rażących naruszeń prawa działając w zorganizowanych grupach przestępczych" – zaznaczył.

"Zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska, razem z ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem, przygotujemy plan zwalczania zorganizowanej przestępczości dokonywanej przez obcokrajowców. Kluczową rolę będzie pełniła bliska współpraca prokuratury, Straży Granicznej, policji i innych służb. Polska musi być jednością oraz wykazać się determinacją w zwalczaniu grup przestępczych, także z udziałem obywateli innych państw. Tylko w ten sposób może zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom" – napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Czytaj też:

UE potwierdza: Polska musi przyjąć migrantówCzytaj też:

"Nie ma tolerancji". Rząd przygotuje plan walki z gangami cudzoziemców