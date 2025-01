Walka z gender. Biskup chwali decyzję Trumpa

Prezydent Donald Trump 28 stycznia br. podpisał dekret "Ochrona dzieci przed okaleczeniami chemicznymi i chirurgicznymi". Stwierdzono w nim, że Stany Zjednoczone nie będą finansować, sponsorować, promować, pomagać ani wspierać operacji transpłciowych u dzieci, i będą energicznie egzekwować wszystkie prawa, które zabraniają lub ograniczają takie procedury.

– Z zadowoleniem przyjmuję rozporządzenie wykonawcze prezydenta zakazujące promowania federalnego finansowania procedur, które w oparciu o fałszywe rozumienie ludzkiej natury próbują zmienić płeć dziecka – stwierdził bp Barron, z diecezji Winona-Rochester, który pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Świeckich, Małżeństwa, Życia Rodzinnego i Młodzieży Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, w oświadczeniu z 29 stycznia. Przypomina, że ofiarą tej ideologicznej krucjaty padło wielu młodych, którzy żywią głęboki żal z powodu jej zmieniających życie konsekwencji, takich jak bezpłodność i dożywotnia zależność od kosztownych terapii hormonalnych, które mają znaczące skutki uboczne. – To niedopuszczalne, że nasze dzieci są zachęcane do poddawania się destrukcyjnym interwencjom medycznym, zamiast otrzymywać dostęp do autentycznej i zjednoczonej z ciałem opieki – powiedział biskup.

Wyjaśniając zarządzenie, Trump nazwał zdolność dorosłych do próby zmiany płci dziecka poprzez serię nieodwracalnych interwencji medycznych "radykalnym i fałszywym roszczeniem", dodając, że "ten niebezpieczny trend będzie plamą na historii naszego narodu i musi się skończyć". Prezydent zwrócił również uwagę na liczbę dzieci, które żałują operacji transpłciowych, jakim się poddały. Dodał, że ofiary takich eksperymentów muszą przez całe życie ponosić też cenę kosztownych działań medycznych. Dekret klasyfikuje "dziecko" lub "dzieci" jako osoby w wieku poniżej 19 lat.

Zarządzenie nakazuje agencjom federalnym unieważnienie lub zmianę wszystkich polityk, które opierają się na wytycznych Światowego Stowarzyszenia Zawodowego na rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych (WPATH). Nakazuje również Sekretarzowi Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowanie przeglądu istniejącej literatury na temat najlepszych praktyk w zakresie promowania zdrowia dzieci, które wykazują dysforię płciową lub "inne komplikacje związane z tożsamością".

Bp Barron zauważył, że ten aspekt zarządzenia jest ważny. – Pochwalam również cel rozporządzenia wykonawczego, jakim jest określenie i rozwój terapii opartych na badaniach, aby pomóc młodym ludziom zmagającym się z dysforią płciową – stwierdził. – Osoby te są kochane przez Boga i posiadają tę samą wrodzoną godność, co wszyscy ludzie – zaznaczył hierarcha. Dodał: "Zasługują na opiekę, która leczy, a nie szkodzi". Przytoczył także słowa papieża Franciszka w Dignitas Infinita, że "jesteśmy wezwani do przyjęcia daru naszych ciał stworzonych na obraz i podobieństwo Boga jako mężczyźni i kobiety".

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie operacji transpłciowych dla dzieci pojawia się w lawinie innych prezydenckich rozporządzeń wykonawczych podpisanych przez Donalda Trumpa w pierwszych dniach jego drugiej kadencji, z których wiele ma na celu cofnięcie polityki ustanowionej przez poprzednią administrację prezydenta Joe Bidena.

