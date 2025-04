Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Dan Smith, ostro skrytykował kurs Europy w zakresie zbrojenia.

– Zbyt dużo mówimy o inwestycjach w broń, a zbyt mało o inwestowaniu w dyplomację. Dyplomacja jest pierwszą linią obrony, wskazał w rozmowie z niemiecką siecią agencji informacyjnych. Ten gwałtowny wzrost wydatków na cele wojskowe w Europie jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym, że żyjemy w niezdrowym i niebezpiecznym systemie – powiedział Smith cytowany przez niemiecką agencję katolicką KNA.

Rekordowe wydatki na zbrojenia

Badacz kwestii bezpieczeństwa wyraził zaniepokojenie faktem, że teraz kładzie się nacisk wyłącznie na wydawanie większej ilości pieniędzy na wojsko. – Wydanie dużej ilości pieniędzy na rozwiązanie tego problemu niekoniecznie go rozwiąże. Gwałtownie rosnące wydatki na obronność niosą ze sobą zagrożenia takie jak: nieefektywność, marnotrawstwo i korupcja – powiedział dyrektor SIPRI. Podkreślił, że rządy muszą bardziej zwracać uwagę na to, na co wydają pieniądze.

Długoterminowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy nie są spowodowane wyłącznie przez Trumpa i Putina, uważa Smith. Jego zdaniem, mniej uwagi poświęca się zarządzaniu konfliktami w Afryce i konsekwencjom zmian klimatycznych dla polityki bezpieczeństwa. Dyrektor SIPRI stwierdził, że niepokoi go tendencja polityków, którzy w świecie pełnym problemów myślą tylko o jednym: swoim własnym uzbrojeniu.

Według danych SIPRI kraje Unii Europejskiej wydają obecnie około 400 miliardów euro na czołgi, amunicję i inną broń. Oczekuje się, że nowy program zbrojeniowy UE zwiększy tę kwotę o kolejne 800 miliardów euro do 2030 roku. Poziom wydatków wojskowych w Europie, ale także poziom wydatków wojskowych na całym świecie, jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej, podkreśla Instytut Badań nad Pokojem.

Czytaj też:

Dane nie kłamią. Rosja nasiliła ataki na UkrainęCzytaj też:

Afera w ukraińskiej armii. Rozkradziono miliony hrywien