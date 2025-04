Prezydent Duda o zakończeniu wojny na Ukrainie. "Najlepsza szansa"

Dowództwo armii USA w Europie i Afryce ogłosiło relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z lotniska w Jasionce koło Rzeszowa do innych miejsc w Polsce. Amerykanie poinformowali w komunikacie, że przeniesienie żołnierzy jest "częścią szerszej strategii optymalizowania operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszników i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności".

– Byliśmy uprzedzeni, że są planowane zmiany, jeśli chodzi o Jasionkę. Nie otrzymałem informacji, że Amerykanie planują wycofanie wojsk z Polski, wręcz przeciwnie, dyskutowaliśmy o wzmocnieniu amerykańskiej obecności w naszym kraju – mówił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News.

Duda wierzy w Trumpa. "Najlepsza szansa na pokój na Ukrainie"

Polski przywódca był pytany o działania prezydenta USA w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Andrzej Duda wyraził przekonanie, że Donald Trump "wie, z kim ma do czynienia i wie, co robić". – Ta wojna tak naprawdę trwa od 2014 r. i Europa nie potrafiła rozwiązać tego problemu. Jeżeli ktoś jest w stanie zmusić Rosję do zakończenia tej wojny, to jest to prezydent Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy będzie wystarczająco zdeterminowany, żeby to zrobić. To jest bardzo ważne dla Europy, żeby pokój był sprawiedliwy i trwały – powiedział. Duda podkreślił, że Trump "jest najlepszą szansą na zaprowadzenie pokoju na Ukrainie".

Prezydent odniósł się również do polityki celnej Donalda Trumpa. – To jest taktyka negocjacyjna. Tak, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, politycy nie są do tego przyzwyczajeni, ale on działa w taki sposób. Prezydent Trump nie został wybrany przez europejskich prezydentów, europejskich wyborców, ale przez wyborców i podatników w Stanach Zjednoczonych – zauważył.

Andrzej Duda zaznaczył, że amerykański przywódca to "człowiek wielkiego biznesowego sukcesu". – Te metody, których używał przez wiele lat w biznesie, teraz przeniósł do globalnej polityki – wskazał.

