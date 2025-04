UE na razie nie rezygnuje z rosyjskiego LNG

O sprawie informuje agencja Reuters, powołując się na wypowiedzi unijnych urzędników. Powodem tej decyzji jest opór niektórych rządów i niepewność co do alternatywnych źródeł dostaw.

"Zamiast tego Komisja Europejska chce opracować nową mapę drogową, która doprowadzi do zakończenia zależności od rosyjskiej energii do 2027 r. Plan ma zostać ogłoszony na początku maja, ale szczegółów wciąż brakuje” – czytamy w artykule.

Spekuluje się, że do czerwca Komisja zaproponuje nowy, 17. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Jednak europejscy urzędnicy twierdzą, że prace nad tym projektem postępują powoli.

Amerykański gaz zamiast rosyjskiego?

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie wyrażał chęć, aby Unia Europejska kupowała więcej skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. UE rozważa to jako potencjalne narzędzie w negocjacjach dotyczących ceł Trumpa. Żądania Waszyngtonu wciąż nie zostały jednak jasno określone.

Jeden z urzędników powiedział agencji, że KE nie chce ryzykować utraty dostaw rosyjskiego gazu skroplonego i "oddania siły negocjacyjnej”.

Ponadto Unia obawia się uzależnienia od amerykańskiego gazu. Stany Zjednoczone są obecnie trzecim co do wielkości dostawcą LNG do UE, po Rosji i Norwegii.

Kilka dni temu "Financial Times" opublikował artykuł, w którym twierdzono, że Unia Europejska rozważa możliwość rozwiązania kontraktów gazowych z Rosją. Prawnicy szukają sposobu, który pozwoli UE uniknąć płacenia Moskwie wysokich kar pieniężnych.

Agencja Reuters poinformowała wcześniej, że UE przedstawi szczegółowy plan wycofania się z kupowania rosyjskiego gazu i ropy. Bruksela zobowiązała się do całkowitego wycofania rosyjskich paliw kopalnych do 2027 r. w odpowiedzi na szeroko zakrojoną inwazję Rosji na Ukrainę.

Czytaj też:

"Wojna niszczy firmę". Gazprom idzie na dnoCzytaj też:

Nowy rosyjski gazociąg do Europy? Putin: Jeśli USA zgodzą się na współpracę