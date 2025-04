Lange straci odznaczenie? Petycja do prezydenta

Lange vel Gontarczyk została uhonorowana odznaczeniem w 1997 roku przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Autor petycji Piotr Woyciechowski pisze o "dopuszczeniu się przez wyżej wymienioną osobę czynów, wskutek których stała się niegodną odznaczenia państwowego RP". Jako podstawę swoich działań sygnatariusze wskazują natomiast art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Jolanta Lange vel Gonatrczyk – wieloletnia współpracownica SB

Woyciechowski przypomina, że Lange w latach 1977 – 1990 "aktywnie współpracowała z aparatem represji państwa komunistycznego". "W okresie od 1977 do 1982 jako tajny współpracownik łódzkiej Służby Bezpieczeństwa o ps. 'Panna', a po przerzuceniu w ramach operacji wywiadowczej o kryptonimie „YON” na teren Niemiec Zachodnich jako agentka Departamentu I SB pod tym samym pseudonimem" – czytamy.

"Wraz ze swoim mężem Andrzejem Gontarczykiem (zmarł w 2023 r.), także wieloletnim (od 1974) tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa stanowili niebezpieczny i bezwzględny duet szpiegowski, który na polecenie swoich mocodawców z SB aktywnie zwalczał działalność i osobę ks. Franciszka Blachnickiego w RFN" – podkreśla Piotr Woyciechowski.

W petycji przypomniano, że ks. Franciszek Blachnicki został zamordowany poprzez otrucie. "Przyczyny śmierci tego wielkiego kapłana i patrioty zostały ustalone ponad wszelką wątpliwość w ramach wznowionego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w kwietniu 2020 śledztwa o sygn. S.35.2020.Zk. Wyniki ekshumacji oraz badań sekcyjnych doczesnych szczątków ks. Franciszka Blachnickiego zostały ogłoszone publicznie w marcu 2023 podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli najwyższych władz Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W dniu tragicznej śmierci ks. Franciszka Blachnickiego tj. 27 lutego 1987 Gontarczykowie przebywali w Carlsbergu" – czytamy.

Woyciechowski wskazuje, że "Jolanta Gontarczyk vel Lange z zaangażowaniem oraz zapałem zwalczała niepodległościowe aspiracje Polaków".

Donosy Lange i śmierć ks. Blachnickiego

W petycji zaznaczono, że "bez donosów Jolanty Gontarczyk vel Lange o szczegółach życia ks. Franciszka Blachnickiego, jego stanu zdrowia, chorób, zażywanych lekarstw, rytmu życia i zwyczajów oraz jego najbliższego otoczenia – dostarczanych systematycznie oficerom SB – nie byłoby możliwe zaplanowanie i zorganizowanie akcji pozbawienie życia kapłana poprzez podanie trucizny". Małżeństwo Gontarczyków zostało określono jako "parę cynicznych, suto opłacanych agentów służby Bezpieczeństwa, współodpowiedzialnych (na pewno moralnie) za mord na kapłanie".

"Jolanta Lange vel Gontarczyk nie zasługuje na jakiekolwiek odznaczenia Wolnej Polski. Jest osoba niegodną i zhańbioną. Nigdy też nie wyraziła skruchy z powodu jej agenturalnej działalności. Nadal też jest lojalna wobec swoich dawnych mocodawców i milczy, w ich oraz swoim interesie. Takich ludzi Rzeczpospolita Polska nie powinna honorować odznaczeniami państwowymi" – czytamy.

Jak podkreślają sygnatariusze petycji: "Nie godzi się aby państwo polskie z jednej strony honorowało najwyższymi orderami ofiary totalitarnego systemu, jak miało to miejsce w przypadku nadania przez Pana Prezydenta pośmiertnie ks. Franciszkowi Blachnickiemu 'Orderu Orła Białego' (za co jesteśmy Panu Prezydentowi wdzięczni), a z drugiej strony przedstawiciele tego samego państwa nadawali odznaczenia funkcjonariuszom systemu komunistycznego, którzy swoją niegodziwą działalnością przyczynili się lub mogli się przyczynić do śmierci tychże ofiar, jak ma to miejsce w przypadku Jolanty Lange vel Gontarczyk".

Lista sygnatariuszy

Pod petycją podpisali się:

Paweł Badzio – dziennikarz, publicysta

dr hab. Sławomir Cenckiewicz – historyk, publicysta, autor książek historycznych, były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego

dr Adam Chmielecki – politolog, publicysta, wydawca

Anita Gargas – dziennikarka, publicystka, dokumentalistka

Cezary Gmyz – dziennikarz śledczy

dr hab. Zbigniew Girzyński – historyk, pracownik naukowy, były Poseł na Sejm RP

Piotr Gursztyn – dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych

Andrzej Hrechorowicz – fotograf

Łukasz Jankowski – dziennikarz Radia Wnet

Sławomir Jastrzębowski – dziennikarz, publicysta, właściciel portalu salon.24

Dorota Kania – dziennikarka, autorka książek, reżyser i scenarzystka

Jan Józef Kasprzyk – historyk, publicysta, samorządowiec, były Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Tomasz Karasiński – rekonstruktor historyczny, działacz stowarzyszenia „Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław”

Jacek Karnowski – dziennikarz, redaktor naczelny telewizji wPolsce24

gen. Andrzej Kowalski – były Szef SKW i SWW, autor książek poświęconych służbom specjalnym i książki "ks. Franciszek Blachnicki. Zabity za prawdę"

płk. Mariusz kozłowski – były funkcjonariusz SKW, ekspert ds. bezpieczeństwa

Cezary Krysztopa – dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność"

Jacek Łęski – dziennikarz telewizyjny

dr Jan Parys – socjolog, publicysta, były minister Obrony Narodowej

Jan Pospieszalski – dziennikarz, publicysta, muzyk

Rafał Porzeziński – dziennikarz radiowy i telewizyjny

Robert Tekieli – dziennikarz, publicysta, animator kultury niezależnej, współtwórca Centrum Ratowania Człowieka

Sabina Treffler – dziennikarka

Michał Rachoń – dziennikarz, publicysta prasowy, dyrektor programowy Telewizji Republika

Tomasz Rzymkowski – dr nauk prawnych, były Poseł na Sejm RP

Adrian Stankowski – dziennikarz Telewizji Republika

Marek Surmacz – samorządowiec, były Poseł na Sejm RP

Tomasz Szymborski – dziennikarz śledczy

Grzegorz Wierzchołowski – dziennikarz, redaktor naczelny portalu niezalezna.pl

Piotr Woyciechowski – publicysta, ekspert w sprawach służb specjalnych, autor cyklu debat "Tajemnice Bezpieki"

Krzysztof Wyszkowski – działacz opozycji antykomunistycznej, założyciel Wolnych Związków Zawodowych, członek Kolegium IPN

br. Tomasz Żak OFMCap – doktor nauk teologicznych

