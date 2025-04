Rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent Duda: Nigdy nic nie naprawi tej straty

W czwartek przypada 15. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęli prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzystów, wojskowych i działaczy społecznych. Śmierć ponieśli także wszyscy znajdujący się na pokładzie pasażerowie, wraz z całą załogą.

Duda: Ból, który nie mija

Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar katastrofy. Podziękował wszystkim, którzy "pamiętają i dzisiaj oddadzą hołd wielkim postaciom naszej sceny politycznej, naszego życia społecznego, wielkim Polakom, wielkim patriotom".

– To była misja niezwykle ważna państwowo i niezwykle ważna historycznie. Oni o tym wiedzieli i dlatego tam lecieli, dlatego wtedy ponosili ten trud tej wyprawy. Niestety zginęli i nigdy nie wrócili. Nigdy nic też nie naprawi, ani ich najbliższym przede wszystkim, ani także Rzeczypospolitej, tej straty. I to jest ból, który, myślę, dla wielu, zwłaszcza najbliższych, nie mija, mimo tego, że minęło 15 lat – powiedział prezydent podczas uroczystości w Krakowie.

– Dzisiaj w czasie […] mszy świętej […] ks. abp Marek Jędraszewski powiedział piękne zdanie o wdzięczności. O tej wdzięczności, którą im wszystkim jesteśmy winni, z jednej strony w tym sensie państwowym, za ich służbę dla Rzeczpospolitej […] ale także i podziękowania za wszystko to, co mogliśmy od nich czerpać i wszystko to, czego mogliśmy się od nich nauczyć – mówił dalej Duda.

Prezydent podkreślił, że to, co w czasie swojej prezydentury przekazywał Lech Kaczyński ma "wielką wartość". Z jednej strony "dzięki rozpoczętemu dziełu", a z drugiej strony "dzięki temu, że jest ono w istotnym stopniu kontynuowane, Polska przez te ostatnie 15 lat tak się zmieniała i nasza rzeczywistość też się zmieniała". Prezydent dodał, że dzisiaj "Polska jest państwem coraz zamożniejszym i śmiało mogę powiedzieć, także i coraz silniejszym".

