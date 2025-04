Katastrofa smoleńska. Sawicki: Macierewicz uciekł jak tchórz

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się 96 przedstawicieli najwyższych polskich władz, parlamentarzystów, wojskowych i działaczy społecznych rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Wszyscy będący na pokładzie pasażerowie zginęli.

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat przyczyn katastrofy. Zdaniem Marka Sawickiego, zawiodły procedury.

– Dzisiaj, po 15 latach, powiem tak: ta katastrofa nigdy nie powinna się zdarzyć. Ten lot nigdy nie powinien się odbyć. W tym samolocie nigdy nie powinno być takiego grona ludzi, jakie tam się znalazło. A odbyło się to, byli tam ludzie, bo wszelkie procedury związane z wyjazdem tak ważnych osób w państwie zostały złamane – i ze strony Kancelarii Premiera, i ze strony Kancelarii Prezydenta. Nikt niczego nie dopilnował – powiedział na antenie radiowej "Jedynki".

Sawicki atakuje Macierewicza

W trakcie rozmowy poseł PSL zaatakował Antoniego Macierewicza oraz polityków PiS za "jad podziału", który zatruł polskie społeczeństwo. Poseł oskarżył partię i jej członków o skłócanie Polaków oraz lansowanie tezy o zamachu, o którym, jak powiedział Sawicki, przez pierwszy rok po tragedii nikt nie mówił.

– Żadna ze stron nie mówiła o zamachu, wszyscy mówili o katastrofie. To był czas, kiedy prokuratura mogła dokładnie wszystko pokazać i przedstawić. […] Antoni Macierewicz jak tchórz uciekł z Katynia, wtedy kiedy tam był, bo był w Katyniu przecież pociągiem, a nie samolotem. I kiedy wydarzyła się tragedia, on szybko uciekał z powrotem do Warszawy, żeby czasem jemu tam się krzywda nie stała – stwierdził.

– Ten jad podziału, już wtedy sączony właśnie najpierw przez Antoniego Macierewicza, a potem całe jego środowisko, do dziś niszczy tkankę społeczną, nasze społeczeństwo – dodał marszałek senior.

