Polacy na Księżycu? Zapadła decyzja

Projekt Mani ma na celu wyniesienie orbitera księżycowego, który z wysokości ok. 50 km nad powierzchnią Księżyca będzie mapował jego powierzchnię z najwyższą dotychczas rozdzielczością przestrzenną, korzystając z instrumentu optycznego zaprojektowanego i dostarczonego przez Scanway. W przypadku pełnej realizacji, budżet całego projektu wyniesie ok. 50 mln euro, z czego spółka szacuje możliwość rozpoznania w kolejnych 4 latach łącznych przychodów na poziomie ok. 8,6 mln euro, podkreślono.

"Polska może odegrać jedną z kluczowych ról"

Projekt Mani został wybrany przez ESA w 2024 roku do realizacji fazy 0/A spośród 62 zgłoszeń, a obecnie został zakwalifikowany do fazy A/B1 spośród 7 projektów. Wiodącymi uczestnikami projektu są: Uniwersytet Kopenhaski, Space Inventor oraz Scanway, działający we współpracy merytorycznej z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN).

"Polska, dzięki Scanway oraz ING PAN, może odegrać jedną z kluczowych ról w eksploracji Księżyca w ramach inicjatywy Small Lunar Missions Europejskiej Agencji Kosmicznej. Po sukcesie wstępnej fazy 0/A projektu Mani, zakończonej w listopadzie br., zespół projektowy z naszym udziałem został zakwalifikowany przez ESA do zrealizowania fazy A/B1, stanowiącej kolejny etap misji księżycowej. W przypadku pełnej realizacji projektu, budżet wyniesie ok. 50 mln euro, z czego część przypadającą na Scanway szacujemy na ok. 8,6 mln euro w horyzoncie 4 lat, co może stanowić kolejne istotne wzmocnienie backlogu spółki" – powiedział prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Misje załogowe i bezzałogowe na Księżyc

"Księżyc staje się dziś globalnym priorytetem sektora kosmicznego, którego potencjał trafnie i z wyprzedzeniem zidentyfikowaliśmy – w przyszłym roku rozpoczniemy misję księżycową z Intuitive Machines z USA, a obszar deep space stanowi istotny kierunek przyjętej przez Scanway strategii na lata 2026-2028. Misja orbitera księżycowego Mani doskonale wpisuje się w te założenia, a dzięki umożliwieniu mapowania powierzchni z najwyższą dotychczas rozdzielczością przestrzenną, zebrane przez nas dane mogą zostać wykorzystane w ramach globalnych inicjatyw pokroju programu Artemis oraz wspierać nadchodzące misje załogowe i bezzałogowe na Srebrny Glob, znacząco rozwijając zdolności eksploracyjne Europy" – dodał COO Scanway Mikołaj Podgórski.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

