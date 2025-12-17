Nowe zajęcie Krystyny Pawłowicz. Zaczyna już w styczniu

O swoim nowym zajęciu Krystyna Pawłowicz poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Krystyna Pawłowicz rozpoczyna współpracę z Radiem Wnet

"Od 9 stycznia 2026 r. rozpoczynam współpracę z Radio WNET" – napisała na platformie X.

Z wpisu sędzi wynika, że jej krótkie felietony będą ukazywały się w każdy piątek. Zostaną opatrzone tytułem "Prawo bez cenzury".

Odejście z Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że na początku grudnia sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz oficjalnie przeszła w stan spoczynku. Nastąpiło to na wniosek samej zainteresowanej. O powodach takiej decyzji Pawłowicz poinformowała w wydanym już w lipcu oświadczeniu.

"Agresja wobec konstytucyjnych instytucji ustrojowych, w tym wobec Trybunału Konstytucyjnego, jego Prezesa, sędziów, w tym mnie osobiście, wytworzyła warunki utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie funkcji sędziego Trybunału powierzone mi przez demokratycznie wybrany Sejm i Prezydenta RP. Agresja ta utrudnia też normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym" – napisała wówczas sędzia.

Jak podkreśliła, "za wykonywanie konstytucyjnych obowiązków obrony i ochrony polskiej Konstytucji sędziów TK delegitymizuje się, zastrasza, poniża i ośmiesza", "podważa się ich wcześniejszy dorobek zawodowy", a także "niszczy ich niezawisłość, zastrasza i nęka rodziny".

"Te akty nienawiści niestety negatywnie wpłynęły na moje zdrowie, nieodwracalnie je pogarszając. Zmusiły mnie po 6 latach do wcześniejszego odejścia z urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego" – przyznała prof. Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym. Jest również wykładowcą akademickim. W latach 2011-2019 była posłem na Sejm. Mandat uzyskała startując z list Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym okresie była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. W Trybunale Konstytucyjnym zasiadała od 2019 roku.

