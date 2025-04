"Pomogę Tuskowi". Zaskakujące słowa Nawrockiego

Prezes IPN był w środę wieczorem gościem Kanału Zero. Nawrocki mówił o swojej wizji prezydentury oraz obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany na najważniejszy urząd w państwie, pomoże Donaldowi Tuskowi zrealizować część jego obietnic wyborczych. Jako przykład wskazał najważniejszy ze 100 konkretów KO, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych.

– Ja przychodzę z wielkim chrześcijańskim miłosierdziem zatrzymać te złe tendencje, które chce wprowadzić Rafał Trzaskowski jako człowiek zarządzany joystickiem od Amigi przez Donalda Tuska, ale też pomóc Donaldowi Tuskowi zrealizować to, co obiecał Polakom wśród 100 konkretów. Kwota wolna od podatku? Jestem otwarty – powiedział.

Nawrocki: Są przyzwoici ludzie w koalicji

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przypomniał okoliczności głosowania nad jego kandydaturą na prezesa IPN, którą popali nawet niektórzy politycy PO. Nawrocki uważa, że w przypadku jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich uda się, przynajmniej w najważniejszych sprawach, współpracować z rządem.

– To było jedyne personalne głosowanie, które wygrał człowiek wskazany przez PiS i popierany przez Konfederację. Część PSL-u zagłosowała za mną i Antoni Mężydło, odważny człowiek, działacz opozycji antykomunistycznej z PO, dociskany przez PO, że jak się wyłamie z dyscypliny, to spotka go coś złego. Powiedział nie, ja na człowieka, który przywrócił kształt Westerplatte i ma zostać prezesem IPN-u, zagłosuję, zagłosował i zostałem – powiedział.

– Taką samą dynamikę będziemy mieli, gdy zostanę prezydentem Polski, bo są tam ludzie przyzwoici i w PSL, no nie wyobrażam sobie, żeby PSL część tego ugrupowania nie będzie zależało na tym, aby Polska się rozwijała i w Konfederacji i wielu środowiskach politycznych są tacy, którzy chcą zobaczyć wizję, marzenie, nadzieje – dodał Nawrocki.

Apartamenty? Nawrocki: Pociągnę telewizję rządową do odpowiedzialności