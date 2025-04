"Co zrobił pan dla polskiej gospodarki?". Doradca prezydenta pyta Tuska

Doradca prezydenta wziął udział w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyła m.in. ceł zapowiedzianych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Rzepecki zarzucił Donaldowi Tuskowi, że jego rząd nie zrobił nic, aby od 1 stycznia 2025 roku zabezpieczyć polską gospodarkę przed skutkami obecnej polityki USA.

– Czy prezydent Andrzej Duda usiłował jakoś wymóc na Donaldzie Trumpie, żeby przemyślał te swoje obietnice? – dopytywała prowadząca program.

– Najpierw chciałbym dowiedzieć się, co polska prezydencja w tym zakresie zrobiła – odparł polityk. Rzepecki dodał, że specjalnie nie odpowiadał na pytanie dziennikarki, ponieważ czekał na reakcję polityków koalicji rządzącej.

– To jest właśnie rolą doświadczonego polskiego polityka, żeby mieć otwarte kanały komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi i z administracją Donalda Trumpa. Andrzej Duda ma otwarte te kanały – zaznaczył minister.

twitter

Donald Trump ogłosił cła

Prezydent USA nałożył cła na szereg krajów na całym świecie, w tym Polskę. Cła na Chiny wyniosą 34 proc., na Unię Europejską 20 proc., Japonię 24 proc., Indie 26 proc., Koreę Południową 25 proc., Tajlandię 36 proc., Szwajcarię 31 proc., Indonezję 32 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem, cła w wysokości 25 proc. nałożono na wszystkie importowane do USA samochody.

– Nasz kraj i jego podatnicy byli okradani przez 50 lat. To więcej się nie będzie działo. Podpiszę dzisiaj wzajemne cła na kraje na całym świecie. To jest jeden z najważniejszych moim zdaniem dni w amerykańskiej historii. To deklaracja naszej gospodarczej niepodległości – powiedział prezydent Donald Trump, ogłaszając szczegóły wprowadzanej polityki.

Tusk: Przyjaźń oznacza partnerstwo

Na decyzję prezydenta USA zareagował Donald Tusk. Premier Polski zamieścił na platformie X wpis, w którym wskazał, że partnerstwo i współpraca powinny opierać się na naprawdę wzajemnych, czyli adekwatnych cłach.

"Przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje" – napisał szef rządu.

Czytaj też:

Chiny odpowiadają na cła Trumpa. Mocny cios PekinuCzytaj też:

Domański o cłach Trumpa. Zaskakująca ocena sytuacji