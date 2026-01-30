Kolejna runda rozmów pokojowych między delegacjami rosyjską a ukraińską została zaplanowana na 1 lutego. 25 stycznia pragnący zachować anonimowość amerykański urzędnik przekazał, że rozmowy pokojowe w Abu Zabi mówił, że jego zdaniem możliwe jest rychłe spotkanie prezydentów Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Uszakow: Zapraszamy do Moskwy

Prezydent USA Donald Trump miał w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem zasugerować, by rosyjski prezydent spotkał się z przedstawicielem władz w Kijowie.

O ewentualne spotkanie prezydentów Putina i Zełenskiego został przez dziennikarzy zapytany głównego doradcy prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej, Jurij Uszakow.

– Jeśli Zełenski jest rzeczywiście gotowy na spotkanie, to proszę – zapraszamy go do Moskwy. Jednocześnie zapewnimy mu bezpieczeństwo i niezbędne warunki do pracy – powiedział Uszakow w wypowiedzi dla mediów rosyjskich.

Zełenski: Mogę zaprosić Putina do Kijowa

– To absolutnie wykluczone. Mogę zaprosić go do Kijowa. Wpuścimy go. Jeśli tylko chce, jestem otwarty na rozmowę – powiedział w piątek Wołodymyr Zełenski, zapytany o słowa Uszakowa. – Takie słowa padają, gdy ktoś, z jakiegoś powodu, nie chce się spotkać, i nie chce o tym mówić wprost. To oczywiste – dodał.

Zełenski przypomniał, że ze względów, które powinny być zrozumiałe, Moskwa nie może być w tej sprawie brana pod uwagę. – Od zawsze mówię, że jestem gotowy na spotkanie w jakiejkolwiek formie, byleby jej celem było zakończenie wojny. Ale spotkanie w Moskwie, albo na Białorusi jest po prostu niemożliwe. Jeden z tych krajów jest agresorem, natomiast drugi jest partnerem w tych działaniach – powiedział polityk kijowski.

Czytaj też:

Negocjacje pokojowe. Rubio przekazał zaskakującą informacjęCzytaj też:

Trump: Osobiście poprosiłem Putina. Zgodził się