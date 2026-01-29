Trump: Osobiście poprosiłem Putina. Zgodził się

W trakcie swojego przemówienia w Białym Domu Donald Trump powiedział, że poprosił rosyjskiego przywódcę o wstrzymanie ataków na Kijów. Władimir Putin miał się zgodzić.

– Osobiście poprosiłem Putina, aby nie ostrzeliwał Kijowa i innych ukraińskich miast przez tydzień, dopóki panuje silny mróz. Zgodził się na to i muszę powiedzieć, że było to bardzo miłe – stwierdził prezydent USA i dodał, że wielu odradzało rozmowę na ten temat z Putinem, wskazując, że rosyjski przywódca nigdy się na to nie zgodzi. Trump powiedział, że osiągnął swój cel.

Trump powiedział również, że nadal wierzy w możliwość rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

– Rozwiązaliśmy osiem konfliktów i myślimy, że wkrótce pojawi się kolejny. Steve Witkoff ciężko pracuje, podobnie jak Jared i wszyscy inni, i myślę, że wkrótce go rozwiążemy – powiedział prezydent USA.

Negocjacje pokojowe

Przed senacką komisją spraw zagranicznych Kongresu USA odbyło się wysłuchanie sekretarza stanu Marco Rubio. Przedstawiciele Partii Demokratycznej zadawali pytania dotyczące między innymi retoryki i działań administracji prezydenta Trumpa wobec sojuszników z NATO, sprawy statusu Grenlandii, rozwoju sprawy Wenezueli oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Rubio poinformował, że kolejna runda rozmów pokojowych między delegacjami rosyjską a ukraińską, która została zaplanowana na 1 lutego, odbędzie się już bez obecności dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump miał w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem zasugerować, by rosyjski prezydent spotkał się z przedstawicielem władz w Kijowie. O ewentualne spotkanie prezydentów Putina i Zełenskiego został przez dziennikarzy zapytany główny doradca prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej, Jurij Uszakow.

