Nowa wojna na horyzoncie. Trump rozważa atak

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jak podaje amerykańska telewizja CNN, administracja Trumpa nie osiągnęła bowiem żadnych postępów w rozmowach z Iranem ws. ograniczenia programu nuklearnego, a także produkcji rakiet balistycznych.

Trump zapowiada "znacznie poważniejszy" atak

Podjęte, m.in. za pośrednictwem Omanu, próby dyplomatyczne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W reakcji na fiasko rozmów, Donald Trump zagroził Iranowi "znacznie poważniejszym" atakiem niż ten, do którego doszło latem ubiegłego roku. Wówczas amerykańskie siły zaatakowały trzy irańskie obiekty nuklearne.

CNN wskazuje, że prezydent Stanów Zjednoczonych grożąc kolejnym uderzeniem rozważa różne scenariusze działań zbrojnych, takie jak ataki powietrzne na irańskich przywódców, osoby odpowiedzialne za represje wobec protestujących Irańczyków czy kolejne uderzenia w infrastrukturę nuklearną i instytucje rządowe.

Amerykańscy dziennikarze uważają, że decyzja jeszcze nie zapadła, choć sama obecność amerykańskiej grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln w regionie sprawia, że możliwości operacyjne Stanów Zjednoczonych są większe.

Iran odpowiada na groźby Trumpa

Władze Iranu ostrzegły Waszyngton, że każde działanie wojskowe USA zostanie uznane za początek wojny i spotka się z atakiem nie tylko na ten kraj, ale również na jego sojuszników, w tym Izrael.

Doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia Ali Szamchani oświadczył, że jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi kraj ten uzna za początek wojny, a w odwecie uderzy zarówno, jak i Izrael oraz wszystkich sojuszników.

Mocne słowa popłynęły też od ministra spraw zagranicznych Iranu. Abbas Aragczi ostrzegł Amerykanów, że siły zbrojne jego kraju są gotowe "z palcem na spuście" natychmiast potężnie odpowiedzieć na każdą agresję.

