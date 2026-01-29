Rozmowy pokojowe. Rosja zaprasza Zełenskiego do Moskwy

Zełenski odrzucił podobne zaproszenie w zeszłym roku, sugerując zamiast tego przyjazd do Kijowa prezydenta Rosji Władimira Putina – przypomina Reuters.

Doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział w środę (28 stycznia), że każde spotkanie Putina z Zełenskim będzie musiało być dobrze przygotowane i ukierunkowane na rezultaty.

Uszakow zapewnił, że jeśli Zełenski będzie gotowy na takie spotkanie, ukraiński przywódca może przyjechać do Moskwy, a jego bezpieczeństwo osobiste będzie zagwarantowane.

Zełenski i Putin "bardzo bliscy" spotkania?

Wcześniej portal Axios, powołując się na anonimowego urzędnika USA podał, że Zełenski i Putin są "bardzo bliscy" zorganizowania spotkania po tym, jak Waszyngton pośredniczył w rozmowach pokojowych Ukraina-Rosja w Abu Zabi w zeszłym tygodniu (23-24 stycznia).

Według "Financial Times", podczas trójstronnego spotkania w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich osiągnięto zawieszenie broni w sektorze energetycznym. Gazeta podała, że dyskusja koncentrowała się na zakończeniu ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną w zamian za powstrzymanie się Kijowa od ataków na rosyjskie instalacje naftowe i tankowce.

Armie Rosji i Ukrainy miały otrzymać rozkazy

W czwartek (29 stycznia) pojawiły się nieoficjalne doniesienia blogerów wojennych, zarówno rosyjskich, jak i ukraiskich o tym, że żołnierze obu stron otrzymali od swoich dowódców rozkazy zaprzestania wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Dotychczas ani Moskwa, ani Kijów nie potwierdziły tych informacji.

Wiosną 2025 r. weszło w życie 30-dniowe moratorium na ataki na sektor energetyczny, wprowadzone po negocjacjach między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Nie doprowadziło ono jednak do trwałej deeskalacji: Kijów oskarżył Rosję o kontynuowanie ataków, a Moskwa obwiniła Ukrainę o ostrzelanie obiektów paliwowo-energetycznych.

