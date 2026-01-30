Davos 2026 – Europa we mgle

Rolę współprzewodniczących Forum objęli Larry Fink (BlackRock) i André Hoffman (Roche Holding), na stanowisku dyrektora zarządzającego pozostał Børge Brende. Głównymi poruszanymi tematami była globalna geostrategiczna zmiana i jej wpływ na rozwój biznesu, jak również najnowsze technologie i ich implikacje dla przedsiębiorców czy polityków. Pojawiły się takie tematy jak: SupTech (Supervisory Technology) czyli innowacyjne technologie i narzędzia wykorzystywane przez organy nadzoru finansowego do automatyzacji, usprawnienia i ulepszenia procesów nadzorczych; technologie kwantowe, czyli dziedziny wykorzystujące zjawiska fizyki kwantowej do tworzenia rewolucyjnych systemów, głównie w obliczeniach, komunikacji, metrologii i symulacjach; „AI-nizacja” (AI-nization), czyli głęboka, obejmująca całą firmę integracja i transformacja za pomocą sztucznej inteligencji, proces uczynienia AI czymś fundamentalnym i naturalnym we wszystkim, co organizacja robi, zakładający gruntowną zmianę sposobu działania, kultury, produktów, podejmowania decyzji i strategii tak, aby AI stało się wszechobecne. Stąd też nie dziwi obecność w Davos szefów największych amerykańskich BigTechów. Na podium pojawili się m.in.: Elon Musk (SpaceX, Tesla), Satya Nadella (Microsoft), Alex Karp (Palantir Technologies), Jensen Huang (NVIDIA) czy Ruth Porat (Alphabet).