Koalicja rządowa się rozpadnie? Ziemkiewicz: Jest na to szansa

O tym, że Polska 2050 przeżywa najpoważniejszy kryzys od czasu swojego powstania w 2021 roku. Z kilkunastu procentowego poparcia notowania tej partii stopniały do ok. 1 proc., plasując się sondażach poniżej progu wyborczego. Można podejrzewać, że niemały udział miał w tym lider ugrupowania Szymon Hołownia.

Były już marszałek Sejmu od wielu miesięcy przekonywał, że nie chce stać dłużej na czele ugrupowania. Jego ambicje sięgały Organizacji Narodów Zjednoczonych, której chciał zostać wysokim komisarzem ds. uchodźców. Plan polityka jednak nie zakończył się sukcesem, wobec czego jego rola w polskiej polityce stanęła pod znakiem zapytania.

W ostatnim czasie Hołownia zmienił zdanie ws. swojej kandydatury na szefa Polski 2050. Odmienne stanowisko w tej sprawie przedstawił po unieważnionym głosowaniu drugiej tury wyborów wewnętrznych. Przypomnijmy, że zmierzyły się w niej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. W sobotę ma zostać powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Dotychczasowy lider partii Szymon Hołownia zagroził, że odejdzie, jeśli jego ugrupowanie zostanie "sprywatyzowane" przez jedną z frakcji. Według jednych informacji z Hołownią "w nieznane" ruszyć mogłoby 13 posłów, zaś według innych – zaledwie kilku.

Ziemkiewicz o Polsce 2050

W najnowszym wideokomentarzu Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy" ocenia, że w jednym ze scenariuszy jest szansa na rozpad koalicji rządzącej. – Projekt się wykrzaczył. Trzecia Droga okazała się kolejną wersją Platformy Obywatelskiej. Do tej pory to były rzeczy śmieszne, ale w momencie, w którym Szymon Hołownia wystąpił publicznie i powiedział, że jeśli nie będzie ponownego wyboru władz Polski 2050, to on odchodzi z partii oraz dodał, że zabierze ze sobą co najmniej 15 posłów i stworzy nowy klub parlamentarny. Jeżeli Hołownia wyciągnąłby 15 posłów, to większość rządowa zawiśnie na głosach Szymona Hołowni – tłumaczył.

– To nie jest łatwe do moralnego zaatakowania, bo każdy z tych posłów może powiedzieć, że ludzie, którzy głosowali na Trzecią Drogę, to w większości głosowali na Hołownię, bo nikogo innego nie znali. Każdy z nich ma prawo powiedzieć, że nikogo nie zdradza odchodząc z Hołownią, bo podąża za patronem politycznym. Ta lojalność może sprawić, że ta koalicja rządowa się rozpadnie – mówi Ziemkiewicz.