Trump nakłada cła. Jest reakcja Tuska

Cła Stanów Zjednoczonych na Chiny wyniosą 34 proc., na Unię Europejską 20 proc., Japonię 24 proc., Indie 26 proc., Koreę Południową 25 proc., Tajlandię 36 proc., Szwajcarię 31 proc., Indonezję 32 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem, cła w wysokości 25 proc. nałożono na wszystkie importowane do USA samochody.

– Nasz kraj i jego podatnicy byli okradani przez 50 lat. To więcej się nie będzie działo. Podpiszę dzisiaj wzajemne cła na kraje na całym świecie. To jest jeden z najważniejszych moim zdaniem dni w amerykańskiej historii. To deklaracja naszej gospodarczej niepodległości – powiedział prezydent Donald Trump, ogłaszając szczegóły wprowadzanej polityki.

Tusk odpowiada wpisem

Na decyzję prezydenta USA zareagował Donald Tusk. Premier Polski zamieścił na platformie X wpis, w którym wskazał, że partnerstwo i współpraca powinny opierać się na naprawdę wzajemnych, czyli adekwatnych cłach.

"Przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje" – napisał szef rządu.

Nowe amerykańskie cła

Administracja Trumpa poinformowała, że wzajemne cła zaczną obowiązywać od 9 kwietnia, a wszystkie kraje zaczną płacić minimalną stawkę bazową od 5 kwietnia.

Według Republikanów podstawowa stawka celna na przesyłki towarów do USA wyniesie 10 proc., ale w przypadku wielu stanów jest ona wyższa.

Cła na towary z Chin wyniosą 34 proc., z krajów UE – 20 proc., ze Szwajcarii – 31 proc., z Wielkiej Brytanii – 10 proc., z Izraela – 17 proc. i z Kazachstanu – 27 proc. Najwyższe cła obowiązują w Wietnamie (46 proc.), Kambodży (49 proc.) i Laosie (48 proc.).

Trump nazwał decyzję "historycznym rozporządzeniem wykonawczym, które nakłada wzajemne cła na kraje na całym świecie”:

– Nie obwiniam innych krajów. Obwiniam byłych prezydentów USA, którzy pozwolili na tę katastrofalną nierównowagę. Pokryliśmy ich deficyty, zapłaciliśmy za ich armie i zajęliśmy się całym światem. To się kończy – stwierdził amerykański prezydent.

