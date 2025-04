Większe bezpieczeństwo sieci? Rząd przyjął projekt

Dobrowolna certyfikacja jest zgodna z unijnymi standardami. Ma zwiększyć bezpieczeństwo danych, wspierać rozwój technologii, ułatwiać udział w przetargach i potwierdzać odporność na cyberzagrożenia.

Co zakłada propozycja rządu?

Projekt przewiduje udział zarówno firm, jak i instytucji publicznych w ocenie zgodności oraz nadzór ministra cyfryzacji i Polskiego Centrum Akredytacji nad systemem.

– Cyberbezpieczeństwo to dziś fundament zaufania w cyfrowym świecie. Nowe prawo, który przygotowaliśmy, to nie tylko narzędzie ochrony – to także impuls dla rozwoju technologii, konkurencyjności i odporności państwa. Tworzymy jasne i równe zasady, które pozwolą firmom budować wiarygodność, a obywatelkom i obywatelom – korzystać z bezpiecznych rozwiązań cyfrowych – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

"Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe w całej Unii Europejskiej. System oparty na europejskim Akcie o cyberbezpieczeństwie umożliwi potwierdzenie, że dany produkt lub usługa spełnia określone standardy ochrony" – czytamy w komunikacie.

Certyfikacja pozwoli: zwiększyć odporność cyfrową instytucji publicznych, firm i infrastruktury krytycznej, budować zaufanie użytkowników do certyfikowanych rozwiązań, wspierać rozwój nowoczesnych technologii w sektorze ICT, wymieniono w materiale.

Produkty, usługi, aplikacje i oprogramowanie z certyfikatem będą zawierać czytelną informację opoziomie ochrony danych i odporności na cyberataki. Konsument zyska możliwość świadomego wyboru – certyfikat stanie się gwarancją cyfrowego bezpieczeństwa.

"Certyfikacja potwierdzi, że dane rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie ochrony danych iodporności na zagrożenia. Umieszczone oznaczenie pomoże firmom budować reputację iwiarygodność – zarówno w relacjach z klientami, jak i partnerami biznesowymi" – czytamy dalej.

Jednolite zasady dla wszystkich podmiotów

Ustawa wprowadza jednolite zasady dla wszystkich podmiotów, np. NASK, które będą oceniać zgodność produktów z wymogami cyberbezpieczeństwa i wydawać certyfikaty. Dzięki temu, że europejskie certyfikaty będą ważne we wszystkich państwach członkowskich, polskie jednostki oceniające zgodność będą mogły przyciągnąć klientów z innych państw, w szczególności z Europy Środkowo-Wschodniej, podano także.

Minister cyfryzacji – we współpracy z Polskim Centrum Akredytacji – będzie czuwać nad funkcjonowaniem całego systemu certyfikacji. Będzie też odpowiedzialny za:

– nadzór nad jednostkami certyfikującymi,

– wyjaśnianie nieprawidłowości zgłoszonych przez obywateli,

– kontrolę zgodności produktów z programami certyfikacyjnymi.

W przypadku europejskich certyfikatów najwyższego poziomu minister będzie mógł cofnąć certyfikat, jeśli badanie wykaże niespełnienie wymaganych standardów, podano także.

