Cyberatak na szpital w Krakowie. Gawkowski reaguje

"Szpital MSWiA w Krakowie stał się celem cyberataku. Wdrożone zostały procedury awaryjne i nie ma zagrożenia dla życia oraz zdrowia pacjentów" – przekazał wicepremier w serwisie X.

"Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, w tym CERT Polska, Centrum eZdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pracują nad zabezpieczeniem śladów i wspierają placówkę w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania. Służby państwa prowadzą skoordynowane działania operacyjne, mające zidentyfikować atakujących" – dodał Krzysztof Gawkowski.

Cyberatak na Polską Agencję Kosmiczną

Na początku marcu minister cyfryzacji poinformował, że doszło do cyberataku – na celowniku znalazła się Polska Agencja Kosmiczna. Do działań musiały przystąpić służby. "Służby państwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo wykryły nieuprawniony dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Agencji Kosmicznej" – napisał na portalu X Gawkowski.

"W związku z incydentem zabezpieczone zostały systemy objęte atakiem. CSIRT NASK wspólnie z CSIRT MON wspiera POLSA w działaniach, które mają przywrócić operacyjne funkcjonowanie Agencji" – poinformował minister cyfryzacji.

Jak podkreślił Krzysztof Gawkowski, "prowadzone są również intensywne działania operacyjne mające zidentyfikować kto stoi za cyberatakiem".

Dementi z Pentagonu. Chodzi o operacje cybernetyczne przeciw Rosji

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth nakazał Dowództwu Cybernetycznemu wstrzymanie planowania działań przeciwko Rosji, w tym ofensywnych operacji cybernetycznych – podał na początku marca portal Record, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Rozkaz Hegsetha miał zostać przekazany osobiście szefowi cyberdowództwa (US Cyber Command), generałowi Timothy'emu Haugh'towi, który z kolei przekazał ją swoim podwładnym, w tym generałowi Ryanowi Herritage'owi, który dowodzi amerykańskimi operacjami w cyberprzestrzeni. Jak pisze Record, decyzja może mieć również zastosowanie do operacji związanych z pomocą dla Ukrainy. Wcześniej Cyber Command wysłało specjalistów do Kijowa, aby wzmocnić "cyfrową" obronę Ukrainy, a także zbadać możliwości Moskwy, m.in. w celach wywiadowczych.

Jednak we wtorek agencja Bloomerg podała, że Pentagon zaprzeczył medialnym doniesieniom, według których nakazał wstrzymanie ofensywnych operacji cybernetycznych przeciwko Rosji.

– Minister obrony USA Pete Hegseth nie odwołał ani nie opóźnił żadnych operacji cybernetycznych skierowanych przeciwko rosyjskim celom – powiedział dziennikarzowi Bloomberga wysoki rangą amerykański urzędnik.

