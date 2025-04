Hegseth straci posadę? Przecieki z Białego Domu

Powodem jest to, że na sekretarzu obrony ciążą oskarżenia dot. udostępniania szczegółów operacji wojskowych na czacie grupowym. Hegseth jest krytykowany po tym, jak ujawniono, że udostępnił tajne informacje na czacie grupowym swojej żonie, bratu i prawnikowi – opisuje serwis NPR, powołując się na anonimowego urzędnika.

Źródło powiedziało, że Hegseth używał aplikacji do przesyłania wiadomości Signal na swoim osobistym smartfonie, szczegółowo podając minuta po minucie tajne informacje o nalotach na cele Huti w Jemenie. Stało się to mniej więcej w tym samym czasie w marcu, kiedy Hegseth udostępnił podobne szczegóły wysokim rangą urzędnikom Białego Domu na innej grupie czatu Signal, w której przypadkowo znalazł się dziennikarz, redaktor naczelny "The Atlantic". Ten przeciek, na kilka godzin przed nalotami, mógł zagrozić amerykańskim pilotom, gdyby informacje o czasie nalotów zostały przechwycone przez przeciwników USA.

Rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zaprzeczyła, jakoby podejmowano próby zastąpienia Hegsetha. W rozmowie z dziennikarzami sam prezydenta USA zapewnił, że popiera sekretarza obrony i stwierdził, że obawy dotyczące rozmów na Signal to "strata czasu".

Trump nie pozbędzie się Hegsetha

Jednak stacja CNN twierdzi, że pozycja Hegsetha nie jest zagrożona, ponieważ odwołanie go ze stanowiska oznaczałoby przyznanie się do błędu przez Donalda Trumpa. Serwis podkreślił, że Trump zainwestował w Hegsetha duży polityczny kapitał, ponieważ były prezenter telewizyjny "odzwierciedla buntowniczą polityczną tożsamość i instynkty" prezydenta.

W niedzielę były już urzędnik Pentagonu, wieloletni współpracownik Hegsetha, John Ullyot (odszedł z resortu po niecałych trzech miesiącach), opublikował na portalu Politico tekst wzywający prezydenta Trumpa do zwolnienia Hegsetha. Ullyot wyraził pogląd, że pod rządami byłego prezentera Fox News Pentagon jest "w totalnym chaosie". Zwrócił uwagę na liczne błędy swojego byłego szefa, w tym na "Signalgate", czyli aferę z ujawnieniem danych w internetowym komunikatorze.

