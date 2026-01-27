Spięcie polityków w studiu. "Byku, byłeś doradcą Dudy"

Przed sądem w Brukseli ruszył proces wytoczony Polsce przez koncern Pfizer. Farmaceutyczny gigant domaga się od naszego kraju 6 miliardów złotych. Sprawa sięga 2022 roku i ma związek z nieodebranymi szczepionkami przeciwko COVID-19. Polska odmówiła ich przyjęcia, uznając, że zarówno sytuacja zdrowotna, jak i zapasy na rynku przemawiają za ograniczeniem zamówień.

Przedstawiciele polskiego rządu podkreślają, że choć spór wszedł już na drogę sądową, to wciąż jest szansa na zakończenie konfliktu bez konieczności wypłacenia koncernowi żądanej przez niego kwoty. Jak wskazał portal RynekZdrowia.pl, podstawą roszczeń są kontrakty podpisane w okresie pandemii COVID-19, które zobowiązywały nasz kraj do zakupu kolejnych partii szczepionek. Kiedy jednak sytuacja epidemiczna uległa polepszeniu, a w magazynach zaczęły się gromadzić nadwyżki preparatu, resort zdrowia podjął decyzję o renegocjacji umowy oraz rezygnacji z części szczepionek. Pfizer uznał to za złamanie zobowiązań i zdecydował o pozwaniu Polski. W procesie domaga się odszkodowania za utracone zyski z powodu niewykonania umów.

"Byłeś doradcą Dudy", "przekręcasz kota ogonem"

– Polska sądzi się z Pfizerem o 6 miliardów złotych między innymi przez Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. Do tego doprowadzili rządzący zarówno z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, jak i Prawa i Sprawiedliwości – powiedział w programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, a obecnie polityk Konfederacji.

– Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy – zareagował Janusz Cieszyński, poseł PiS i były minister cyfryzacji. – Jaki to ma związek z Pfizerem i z tym, że sądzicie się na 6 miliardów złotych? – odparł Rzepecki.

– Przyłożyłeś się do nadmiaru zakupu szczepionek (...), a teraz przekręcasz kota ogonem – zwrócił się do Cieszyńskiego polityk Konfederacji. – Zachęcam do tego, żebyś tutaj nam pokazał te swoje rady dla prezydenta, żeby wtedy temu przeciwdziałał – odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Czyli prezydent źle rządził? – zapytał Rzepecki. – Na miarę swoich doradców. Chociaż sam pan prezydent był świetnym prezydentem – stwierdził Cieszyński.

