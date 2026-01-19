Pfizer pozwał Polskę. Żąda miliardów złotych

Sprawa sięga 2022 roku i ma związek z nieodebranymi przez Polskę szczepionkami przeciwko COVID-19. Polska odmówiła ich przyjęcia, uznając że zarówno sytuacja zdrowotna, jak i zapasy na rynku przemawiają za ograniczeniem zamówień.

Pfizer żąda od Polski 6 miliardów złotych. W Brukseli rusza proces

W związku z niezrealizowaną dostawą Pfizer wytoczył Polsce proces przed sądem w Brukseli. Farmaceutyczny gigant domaga się zaległej zapłaty wynoszącej około 6 miliardów złotych. Wiadomo, że sąd wyznaczył już datę pierwszego posiedzenia. Jak informuje portal Rynekzdrowia.pl, przedstawiciele polskiego rządu podkreślają, że choć spór wszedł już na drogę sądową, wciąż jest szansa na zakończenie konfliktu bez konieczności wypłacenia koncernowi żądanej przez niego kwoty.

Ten sam serwis przypomina, że podstawą roszczeń są kontrakty podpisane w okresie pandemii COVID-19, które zobowiązywały nasz kraj do zakupu kolejnych partii szczepionek. Kiedy jednak sytuacja epidemiczna w kraju uległa polepszeniu a w magazynach zaczęły się gromadzić nadwyżki szczepionek, polski resort podjął decyzję o renegocjacji umowy oraz rezygnacji z części szczepionek. Farmaceutyczny gigant uznał to za złamanie zobowiązań i zdecydował o pozwaniu Polski. W procesie domaga się odszkodowania za utracone zyski z powodu niewykonania umów.

Pandemia COVID-19

Przypomnijmy, że pandemia COVID-19, choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła się – jeszcze jako epidemia – 17 listopada 2019 roku w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach. 11 marca 2020 roku została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię.

Koniec stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym WHO ogłosiła w maju 2023. To wtedy formalnie zakończyła się pandemia.

