"Gangsterski chwyt". Rząd reaguje na decyzję Nawrockiego

Prezydent poinformował w czwartek, że zawetował dwie ustawy: o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o aktywnym rolniku.

Według niego, "ustawa o KRS wprowadza segregacje sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów". – Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów "naszych" i "obcych" – stwierdził.

Drugie weto tłumaczył, że nie pozwoli, "by poprzez biurokrację i restrykcje polska ziemia była zabierana z rąk rodzinnych gospodarstw na rzecz przedsiębiorstw rolnych".

Szłapka: Gangsterski chwyt

Decyzja prezydenta, co oczywiste, wywołała oburzenie po stronie obozu rządzącego. Jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji głos zabrał premier Donald Tusk. "Szykują się kolejne weta. Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw" – ocenił.

Równie krytycznie decyzję prezydenta ocenia rzecznik rządu Adam Szłapka. "Mógł zakończyć akt chaosu w sądach a napisał kolejną stronę tego dramatu. Gangsterski chwyt" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Na te słowa odpowiedział były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Bo chaos to była ta ustawa. Chaos to jest to co ekipa Żurka od lat robi w sądach. Bierze na zakładników Polaków i chce zabetonować sądownictwo, aby skręcano sprawy Grodzkich, Nowaków i innych, a opozycję wsadzać do więzień. W międzyczasie Polacy latami czekają na sprawiedliwość, bo zajmujecie się tylko niszczeniem sędziów, którym "nie ufacie" i opozycji" – napisał.

Politycy KO oburzeni

Na decyzję Karola Nawrockiego zareagował minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek stwierdził, że odrzucona przez prezydenta ustawa była "ustawą kompromisu", ponieważ "usunięte zostały zastrzeżenia z pierwszego projektu, który przygotował minister Bodnar". Zarzucił również Nawrockiemu, że pomimo zaproszenia, nie wziął udziału w dyskusjach dotyczących nowych przepisów.

Weto ws. KRS krytykuje również były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. "W expose z 8 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki deklarował zaangażowanie w sprawy ustrojowe dotyczące sądownictwa. Ale od tego czasu żadnej propozycji nie przedstawił. Natomiast jak Rząd doprowadził do uchwalenia reformy KRS, to spotkał się z wetem. Ziobro wciąż rządzi?" – napisał.

"Weto Nawrockiego do ustawy o KRS potwierdza jedynie, że prezydent kultywuje doświadczenia ze stadionowych trybun" – napisał Robert Kropiwnicki z KO. Natomiast Katarzyna Lubnauer określiła prezydenta mianem "wetomatu". "Psuć i blokować jest zawsze najłatwiej" — dodała.

"To było do przewidzenia. Ustawa o KRS zawetowana przez Nawrockiego. Chaos w sądownictwie trwać będzie nadal" – stwierdziła z kolei Katarzyna Kierzek-Koperska z KO.

PiS broni prezydenta

Decyzji prezydenta bronią z kolei politycy PiS, którzy podkreślają, że zwłaszcza weto ws. KRS uchroniło kraj przed pogłębiającym się chaosem.

"Mogli przygotować dobrą reformę, a napisali niekonstytucyjny gniot. Hochsztaplerski chwyt" – napisał na portalu X europoseł PiS Waldemar Buda.

"Jak powiedział Prezydent, złe prawo nie ukryje się nawet za najładniejszą nazwą. To była ustawa, która mogła wykluczyć z systemu dopłat nawet 600 tys. rolników, zwłaszcza z południowej i wschodniej Polski. Co ciekawe, PSL przygotował ją tak, żeby dla nich ta zmiana była realnie odczuwalna po wyborach w 2027" – napisała o wecie do ustawy o "aktywnym rolniku" była minister rolnictwa w rządzie PiS Anna Gembicka.

"Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. To dobra decyzja, szczególnie, że uchwaleniu tego aktu prawnego towarzyszył największy, jaki widziałem przez ostatnią dekadę w obszarze cyfryzacji szturm lobbystów. Osoby pokroju Piotra Mieczkowskiego, które walczyły latami o jej odrzucenie, mają dziś kwaśne miny" — napisał na X były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński z PiS.

