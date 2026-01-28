Gorąco na linii PiS – Konfederacja. "Tacy twardziele jesteście"

Patryk Jaki był we wtorek gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. W rozmowie z Michałem Wróblewskim europoseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o słowa Wojciecha Machulskiego.

Jaki "boi się" Brauna i Konfederacji

Dzień wcześniej w tym samym programie rzecznik Konfederacji stwierdził, że PiS nie jest partią przyszłościową, a samego Jarosława Kaczyńskiego uznał za największą przeszkodę do zjednoczenia polskiej prawicy. Co na to Jaki?

– Ja się po prostu boję, jak te wszystkie Konfederacje dojdą do władzy. Z jednej strony mamy wspomnianego Brauna, który dwa miesiące temu napisał list do Ławrowa, że trzeba się jakoś dogadać. Z drugiej strony Konfederacja, która w Brukseli jest w grupie z AfD. – zaczął europoseł. Wskazując, iż mając do wyboru formacje niepoważne, to – jak podkreślił – Prawo i Sprawiedliwość wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim jest "formacją poważną".

Patryk Jaki odniósł się również do ostatnich sondaży, z których wynika, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość powróci do władzy, to ma na to szansę tylko w koalicji z Konfederacją. – My będziemy na pewno walczyli do samego końca o to, żeby zdobyć całą pulę. Wiele osób przed każdymi wyborami nie wierzyło w to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Ja uważam, że wobec naszej oferty nie ma alternatywy – stwierdził.

Rzepecki reaguje na słowa Jakiego: O tym, kto będzie sprawował władzę zdecydują Polacy

Europosłowi PiS postanowił odpowiedzieć Łukasz Rzepecki. Polityk Konfederacji nie szczędził partii Jarosława Kaczyńskiego mocnych słów.

"O tym, kto będzie sprawował władzę w Polsce, zdecydują w swojej mądrości i roztropności wyborcy, Polacy, a nie jakieś wymyślne układy Jakiego i jego kolegów na Nowogrodzkiej. Wyborcy pamiętają, ile złego PiS zrobił dla przedsiębiorców i w jakie rzeczy Polskę uwikłał" – napisał Rzepecki na platformie X.

Polityk podkreślił, że dzisiaj Jarosław Kaczyński tupnął nogą i nagle praktycznie wszyscy z PiS atakują Konfederację. "Gdy tylko jednak pojawi się potrzeba współpracy, to zaraz będziecie się przymilali i mówili, ile to dobrego razem możemy zrobić. Na czele z Jakim. Ot tacy twardziele jesteście" – podsumował.

