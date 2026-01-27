"Boję się". Jaki o Konfederacji i Braunie

Patryk Jaki był we wtorek gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. W rozmowie z Michałem Wróblewskim europoseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o słowa Wojciecha Machulskiego. Dzień wcześniej w tym samym programie rzecznik Konfederacji stwierdził, że PiS nie jest partią przyszłościową, a samego Jarosława Kaczyńskiego uznał za największą przeszkodę do zjednoczenia polskiej prawicy. Co na to Jaki?

Jaki wbija szpilę Konfederacji i Braunowi. "Wobec naszej oferty nie ma alternatywy"

– Ja się po prostu boję, jak te wszystkie Konfederacje dojdą do władzy. Z jednej strony mamy wspomnianego Brauna, który dwa miesiące temu napisał list do Ławrowa, że trzeba się jakoś dogadać. Z drugiej strony Konfederacja, która w Brukseli jest w grupie z AfD. – zaczął europoseł. Wskazując, iż mając do wyboru formacje niepoważne, to – jak podkreślił – Prawo i Sprawiedliwość wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim jest "formacją poważną". – Ostatnią poważną formacją, która była ostatnio u władzy. Mimo błędów, które popełniała, Polska rozwijała się najszybciej w swojej historii – przekonywał.

Patryk Jaki odniósł się również do ostatnich sondaży, z których wynika, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość powróci do władzy, to ma na to szansę tylko w koalicji z Konfederacją. – My będziemy na pewno walczyli do samego końca o to, żeby zdobyć całą pulę. Wiele osób przed każdymi wyborami nie wierzyło w to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Ja uważam, że wobec naszej oferty nie ma alternatywy – stwierdził eurodeputowany.

"Kaczyński chce być dyktatorem polskiej prawicy"

Przypomnijmy, że w poniedziałkowym programie "Tłit" rzecznik Konfederacji został zapytany wprost, czy wyobraża sobie koalicję z PiS-em na czele którego stoi właśnie Jarosław Kaczyński.

– Myślę, że Jarosław Kaczyński jest największą przeszkodą do jednoczenia prawicy. Tzn. jest to człowiek, który żąda jednowładztwa, kompletnego posłuszeństwa, który zajmuje się niszczeniem jakichkolwiek podmiotów, które współpracują z nim w jakiejkolwiek formule – mówił Machulski. Jako przykłady wymienił on Porozumienie Jarosława Gowina, nieistniejącą już dziś partię Zbigniewa Ziobry, Ligę Polskich Rodzin czy Samoobronę. – Jarosław Kaczyński po prostu zajmuje się wykańczaniem swoich przeciwników, bo chce być dyktatorem na polskiej prawicy. Myślę, że współpraca z Jarosławem Kaczyńskim jest bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa – ocenił. Zdaniem polityka, lider PiS "zdecydowanie" powinien przejść już na emeryturę.

